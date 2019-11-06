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影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 14:26聯合新聞網 綜合報導

撫子壽司店長的和服袖口沾上壽司的料理台，引起網友對於衛生與服裝方面的質疑，掀起網...
撫子壽司店長的和服袖口沾上壽司的料理台，引起網友對於衛生與服裝方面的質疑，掀起網友與店家之間的論戰。圖／取自Youtube
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上個月底，日本媒體Huffpost刊出了東京秋葉原一家由女性廚師所經營、以對抗壽司業界中的性別歧視為宗旨的壽司店「撫子壽司」的採訪影片。然而，影片一經播出，便遭到推特上的網友們質疑。

影片中，撫子壽司的店長千津井由貴因穿著華麗的和服進行食材調理，寬大的袖口不時沾上料理台，而受到網友對於衛生方面的質疑。然而，撫子壽司的官方帳號將該網友指為「找碴」，並認為只要有盡力保持清潔，這樣的料理方式並沒有什麼問題。

2010年開幕的撫子壽司，在一開始便以女性所做的壽司為賣點。當時雖然標榜「女性做壽司」，實際上女性所負責的只是握壽司的「表演」，負責料理的還是以內場的男性師傅們為主，甚至一度有讓女性工作人員穿上女僕裝和客人拍照的服務。然而，師傅們和女性工作人員之間的衝突愈發嚴重，也有不少女性受聘者選擇求去。也因此，千津井由貴向店主提出了改革方案，將撫子壽司轉型成「可以讓女性也成為壽司師傅」的真正女性壽司店。

千津井店長先前曾在採訪中指出，壽司業界一向排斥女性從事壽司工作，連她自己以前在壽司店打工時，也只被分配到外場工作。除了對於女性「女性的手掌溫度比較高會影響食材」、「化妝品會掉到壽司裡」、「月經會影響味覺」等直接偏見之外，也有一些如「女性比較溫柔，比較適合料理」等，看似正面描述、實際上也屬於歧視的言論。

她指出，自己在從業以來，也曾面臨許多批評，例如要求她「要認真做的話就不要穿和服」、「不要化妝」等，有時也會被客人說「有沒有需要先試一下毒？」，甚至是「可不可以換一個瘦一點的（師傅）？」等，就連被男性同業拒吃、還被指責為「你沒有認真在做壽司」的經歷都歷歷在目。

對這些言論，千津井表示，也不是沒有跟客人們吵架的經驗，但她認為，如果自己不站出來，就不能夠創造出對女性有好的工作環境。她希望自己所經營的這家壽司店，能夠成為女性成為專業壽司「職人」的舞台，為向來以排斥女性而惡名昭彰的壽司業界創造新的生態。

然而，這次在推特上，撫子壽司的作法與回應引起了網友的不滿。有網友舉出其他雇用女性壽司師傅的壽司店為例，認為同樣是女性師傅，會更傾向前往「不施胭粉、穿著簡樸」的壽司店用餐；也有網友表示，確實不明白為什麼要化妝或穿和服做壽司，認為這與性別歧視無關，而是會產生衛生方面的疑慮。

撫子壽司則回應，這是希望讓壽司師傅這個職業脫離向來男性化的形象，讓女性可以在進行工作時也能展現自己的風格，進而促進更多女性對這個職業產生興趣。然而也有網友認為，其實日本國內本來就有料理專用的和服「茶衣著」，可以兼顧衛生與美觀，無需穿著如此繁縟的和服調理壽司。

日本網友建議，為兼具美觀和衛生可採用傳統的料理用和服「茶衣著」。圖／取自Twit...
日本網友建議，為兼具美觀和衛生可採用傳統的料理用和服「茶衣著」。圖／取自Twitter
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