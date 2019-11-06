以航波音747退役 空中畫「自畫像」飛完最後一程

2019-11-06 13:11 聯合新聞網 綜合報導



以色列航空（El Al Israel Airlines）旗下的波音747飛機日前退役，以航的最後一架波音747班機，在當地時間3日從羅馬機場起飛，目的地為特拉維夫市；令人驚訝的是，這架最後一班的747班機更改了飛行路線，特地在地中海的上空用飛行路線在空中畫出了一架完整的波音747班機輪廓，完美劃下了飛了將近半個世紀的飛行句點。

據了解，以色列航空公司於1971年接收了首批的兩架747-200飛機，用做長途飛行，在2016年年底，以航正式宣布將旗下的波音747和767機隊逐漸退役；並於當地時間11月3日完成最後一趟飛行，當以航班機編號LY1747的航班從羅馬起飛，飛往特拉維夫市時，在地中海賽普勒斯附近上空，機長花了將近一個半小時，在空中慢慢畫出完整的波音747輪廓，以致敬這架將退役的長途客機。為了在空中描繪出完整的波音747形狀，班機飛行了大約160公里，最後完成降落特拉維夫市的最後任務。

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以航表示，未來將以波音787夢幻客機作為主力，並於今年9月已接收了12架的787，將投入途飛行的機隊行列。