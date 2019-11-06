最怕「妖魔鬼怪星期三」 宮古島美麗沙灘毀於觀光客垃圾
位於日本沖繩縣的宮古島近年來因為觀光產業興盛，受到不少來自國內外遊客的注目。然而，這樣的高人氣，對於宮古島居民而言，其實也產生了相對的困擾。日本朝日新聞台電視節目《ザワつく！金曜日》上週播出一段宮古島的外景報導。
宮古島每個星期三都會有大型郵輪抵達，帶來不少觀光客，其中絕大多數來自中國的遊客。然而，這些觀光客卻造成當地居民相當大的困擾一部分遊客將吃完的冰淇淋杯丟入海中，或把擦完腳的衛生紙隨意棄置在岸上。被譽為「東洋最美海岸」的與那霸前濱，也出現了大批寶特瓶散亂在其中，有許多是觀光客帶來的非當地產品。
不僅如此，對於宮古島的居民而言，還有另一個令人困擾的問題，中國遊客經常在當地大量採購日用品，使得當地日用品短缺，其中又以牛奶和尿布最為嚴重。綜合種種負面影響，每週三也因此被當地居民稱為「妖魔鬼怪的禮拜三」、「島嶼潦亂」。然而，由於觀光產業支撐了島上許多人的生計，因此，要抵制觀光客也幾乎是不可能的事情。
看完採訪內容，主持人高嶋知佐子（高嶋ちさ子）怒不可遏，認為觀光客的行為非常不當。不過，該節目的來賓立川志落（立川志らく）也指出，「雖然這種公德心的問題我看了也會覺得很不滿，不過也跟幾十年前，日本人到國外去的時候差不多吧？以前國外也都說『日本人沒有公德心』，到頭來，我們也是在對自己以前的樣子生氣。」另一位主持人長嶋一茂則認為，還是應該要有取締機制，畢竟沒有懲罰的話公德心也難以養成。
消息傳到PTT，掀起網友論戰，有網友指出台灣也有地方因觀光產業盛行而變得髒亂，也有人認為許多台灣人在日本的行為也相當糟糕，比起批評他人，更應檢討自己。
「#ザワつく！金曜日」今夜7時から#30分拡大 スペシャル📺🌈(※一部地域を除く)— ザワつく！金曜日(テレビ朝日) (@zawatsuku_ex) November 1, 2019
宮古島島民が恐れる #魔の水曜日😨💦
巨大クルーズ船🚢でやって来たのは
大勢の中国人観光客だった💨
徹底調査で衝撃の実態が明らかに💥#一茂＆#ちさ子 が怒る！吠える！
大好評第3弾「#スズメバチハンター」密着も🐝 pic.twitter.com/ls1N7wsITS
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