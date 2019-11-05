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北極永凍土融化 恐排放更多碳氣體

2019-11-05 18:35台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

圖說：受地球暖化影響，北極永凍土也開始融化釋出二氧化碳。(Photo by li...
圖說：受地球暖化影響，北極永凍土也開始融化釋出二氧化碳。(Photo by lisa cee (Lisa Campeau)on Flicker under Creative Commons license)
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北極永凍土大規模融化，北極多個地區氣候恐出現劇烈改變，甚至讓當地野火發生頻率增加。加拿大研究人員以電腦模型與測量數據分析發現，北極的永凍土融化速度已在加快，也讓原本可以吸收碳的凍原，竟成為釋放碳的來源。

土壤濕度衝擊

據《印度泰晤士報》報導，加拿大麥基爾大學研究人員分析北極地區氣候模擬，發現土壤濕度劇烈改變與密集降雨增加後，連帶讓閃電與野火機會升高。因此，野火的嚴重程度將提高1倍，隨著北極整個地區永凍土降解，包括育空地區在內等許多地區，發生野火的機率也會升高。

據《德干先驅報》報導，研究人員蘇莎瑪指出，「北極基礎建設特別是受到永凍土降解與相關土壤濕度改變衝擊。」這次報告也指出，稍早研究氣候模型是觀察20~30年，因此容易錯失發生的突然變化，而這次研究研究人員則改採更細緻的模型。

凍土融化 碳排放量增

據《加拿大廣播公司》報導，戴爾豪斯大學研究人員艾根指出，原本儲存碳的凍原，如今已開始成為釋放溫氣氣體的來源。她表示，「已經出現淨流失，從某一年來看，更多的碳是被釋放出而不是被吸收，這是已經發生的事實。」

科學家在北極周圍100多個地點放置了二氧化碳監測儀並進行1,000多次測量，結果發現，每年二氧化碳排放量為17億噸，約是先前估計的兩倍。北極暖化速度是地球其他地區的3倍，即使減緩努力，排放仍會增加17%。

去年夏天，一份研究也指出，更大、更熱的野火正將北方森林變成排碳來源，另一份報告則發現，永凍土並非如預期的穩定融化，而是突然大規模融化，進而加快二氧化碳的釋放速度。

本次研究結果刊登在《自然氣候變化》期刊。

【更多精采內容，詳見

北極加拿大碳排放

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