印度都會區宛如毒氣室？每人每天相當吸進40根香菸
印度大德里都會區宛如毒氣室！11月1日才創下空汙指數新高的德里，（3日）又再度破紀錄，整座城市都被霧霾壟罩著，能見度相當低，但民眾戴口罩上街者還是很少，就連印度總理與德國總理都照常行走在霧霾當中。
《今日印度》（India Today）報導，大德里都會區（Delhi–National Capital Region，為印度首都轄區）1日的空汙指數創新高，迫使官方決定停課、停班以及停止所有工程，並宣布進入公共衛生緊急狀態；然而，大德里都會區空氣品質平均指標（AQI）卻從2日早上8點的402，飆升至3日清晨5點30分的447，再度打破紀錄，達到「危害」的級數。被外界喻為這不是跟處在「毒氣室」一樣嗎？
今晨的大德里都會區紛紛下起陣雨，仍無法降低空汙指數，顯見情況有多惡劣。德里安南維哈區（Anand Vihar）的AQI指數為478，阿利普爾區（Alipur）為463，所得稅辦公室（Income Tax Office, ITO）甚至高達486，其他地區的也都超過450。
（編按：AQI指數0-50為「非常好」，51-100為「良好」，101-200為「中等」，201-300為「不健康」，301-400為「非常不健康」，401-500為「危害」。）
為何陣雨與陣風仍無法改善大德里都會區的空汙情形？有些專家認為今晨的降雨不足以影響空氣中的汙染物，甚至認為降雨的溼度反而讓汙染顆粒變得更加集中；另外，因為德里的陣風來自印度西北部的哈里亞納邦（Haryana）和旁遮普邦（Punjab），甚至可能還帶來燃燒農地殘株的空汙，加上上週末的傳統節慶排燈節（Diwali），有不少家庭無視政府禁令，依然施放煙火。
諸多因素，讓大德里都會區的空汙情況比昨天更嚴重，能見度也大幅降低。
德國有意協助印度解決空汙問題
《印度時報》報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）1日拜訪新德里及印度總理莫迪（Narendra Modi）時，適值空汙指數創新高，官方緊急宣導民眾避免出門，但有趣的是，兩位總理在外行走時皆無配戴口罩。
不過，梅克爾見到印度嚴重的空汙問題，承諾將在未來五年投入1億歐元（約新台幣34億元）協助印度解決霧霾問題，其中200萬歐元（約新台幣6900萬元）將協助南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu），購買電動公車替代柴油公車。
印度五成肺癌患者根本不吸菸
《紐約時報》報導指出，有研究報告顯示，印度孩童正面對可能因空汙造成的永久性腦受損，另外也有上百萬民眾死於空汙的相關疾病。從孟買一直到東部瓦拉那西邦（Varanasi）一帶，就有15座城市擠進全球汙染最嚴重城市前20名。
即使印度正面臨嚴重的空汙問題，仍有不少商家持續營業，甚至將座位區置於戶外，也鮮少民眾戴口罩上街，連莫迪都不敢公開承認這個存在已久的社會問題。
其實，印度主要空汙來源為工程建設、汽機車廢氣排放，以及燃燒收割後的殘枝敗葉。過去幾年間，有不少印度環境專家提出警告，民眾長時間暴露在這樣的環境下，就如同每人每天吸兩包菸（40根香菸）。一位印度胸腔科醫師庫瑪（Dr. Arvind Kumar）就表示，過去30年，肺癌患者有九成都是因為吸菸導致，現在卻有五成病患根本不是吸菸者。
（作者／陳心慈 本文出自2019.05.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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