如電影情節！蒙面男子入屋搶錢 孕婦舉槍射死歹徒

2019-11-05 17:22 聯合新聞網 綜合報導



傑若米在自家遭到兩名蒙面持槍歹徒攻擊，頭部仍有許多瘀傷。圖／ 《Daily Mail》 分享 facebook

居住在佛羅里達州李西亞地區，現年34歲的傑若米（Jeremy King），上週三晚上在自家遭到兩名男子襲擊。傑若米稱當他太太試圖查看發生什麼事時，遭到了其中一名歹徒的攻擊。傑若米太太身懷八個月身孕，但為了被歹徒挾持的小女兒，憤而抓起家中的步槍，朝著歹徒射擊，並確實對其中一名歹徒造成了致命傷害。

事情發生在上週三晚間九點前後，根據《每日郵報》報導，當時兩名蒙面武裝男子闖入傑若米家中勒索金錢，並且以手槍和拳腳對他的頭部進行攻擊。警方指出，當時歹徒還抓住了傑若米夫婦年僅十一歲的小女兒，以此要脅。

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當時，現年三十一歲，懷有八個月身孕的傑若米太太正待在臥室裡，當她試圖查看房外的動靜時，一名歹徒發現她並持槍向她射擊，而傑若米太太也不甘示弱，當機立斷地抓起家中的AR-15自動步槍，朝著歹徒反擊，其中一名歹徒被擊中，另一名歹徒則見狀脫逃。警方在不遠處的溝渠中發現被擊中的歹徒身亡的屍體，而另一名歹徒則仍然下落不明、持續逃亡中，警方目前正在試圖鎖定他的位置。

經這次事件，傑若米的臉部受到了多處創傷以及腦震盪，頭部也有傷口，目前已經受到縫合治療。傑若米表示，他不認識這兩名男子，也不知道自己為何成為他們下手的目標。根據警方表示，他們已經確認傑若米夫婦的槍械為合法持有，至於歹徒的身份與下落，還在持續調查中。

雖然心有餘悸，但傑若米似乎對這樣的結果頗有心得，「多虧我們有自動步槍才可以阻止兩把手槍，好險有我太太救了我一命。」