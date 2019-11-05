男童5＋3算成7 母詢問背後真相網友驚：我也會！

2019-11-05 15:14 聯合新聞網 綜合報導



日本一名小男孩在算5+3時總是算成7這個錯誤答案，男童母親曝光其背後原因後，讓網友紛紛驚呼「我也有！」圖片來源／ingimage 分享 facebook

一般的數字計算對多數人來說是再輕鬆不過的事情，應該都相當得心應手。但在日本卻有一名小男孩在算「5+3=？」時總是算成7這個錯誤答案，在男童母親曝光為何總是算錯的背後原因後，讓網友紛紛驚呼「我也會！」

這名日本媽媽在自己的推特（Twitter）上PO文，表示每次問兒子5加3等於多少時，他總回答7而非8，這樣的情況讓這名媽媽相當苦惱，隨後在她的詢問下，才知道原來兒子看數字是有顏色的，這種現象被稱作「聯覺」，即便這項能力並非遺傳，但是就連媽媽自己也有這項「超能力」，兒子解釋在他眼中5看起來是深綠色的，3看起來則是黃色，這讓他誤以為兩個顏色加起來會變成黃綠色的7，最後媽媽也坦言自己時常也會有這樣的感受，但由於這不是現實中的正確答案，媽媽也只能告訴兒子「要注意別被顏色騙了」。

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事實上，聯覺又稱「共感覺」、「通感」，這是一種具有神經基礎的感知狀態，感官刺激或認知途徑會自發且非主動的引起另一種感知或認識，而具有聯覺的人通常被稱作「聯覺人」。

PO文一出後，立刻引來多達17萬人按讚分享，其中同樣擁有聯覺能力的網友更是跳出來分享他們的相同經驗「就是我！我也有聯覺，所有人的姓在我眼裡都是有顏色的，每次說出來大家都不信，我也時常因為這個原因老是混淆別人的姓氏」、「每次看到數字也會出現不同顏色，藝術大學滿多人有這種能力，甚至有人會覺得音樂有顏色，但是每個人通過數字看到的顏色都不同，還滿有趣的」。