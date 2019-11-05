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少女玩手機觸電身亡 竟是床惹的禍？

2019-11-05 14:18聯合新聞網 綜合報導

儂瑩家中的延長線過於老舊意外漏電，導致她玩手機時觸電身亡。圖擷自每日郵報
儂瑩家中的延長線過於老舊意外漏電，導致她玩手機時觸電身亡。圖擷自每日郵報
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手機充電時可要小心電線有沒有外露，泰國一位17歲的少女儂瑩（Nong Ying），在幫自己的手機充電時，疑似因為延長線漏電，並接觸到儂瑩的鋁製床架，讓她當場被電擊，母親發現時已經沒有生命跡象。

英國《每日郵報》報導，17歲的儂瑩1日晚上在家中，為手機充電的同時玩遊戲。由於她的充電線接觸不良，因此她用膠帶將手機和充電線黏死。沒想到漏電的延長線碰到儂瑩的鋁製床架，讓儂瑩因此觸電身亡。

儂瑩47的母親回到家時，發現她躺在床上以為她在睡覺，想叫醒她時卻被輕微電擊，嚇得媽媽趕緊切斷電源，仍舊回天乏術。警方調查發現，儂瑩的左手有明顯燒傷痕跡，研判應是延長線過舊又不斷以膠帶黏死，結果讓床架通電，儂瑩碰觸到就被電死了。

泰國手機

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