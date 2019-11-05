少女玩手機觸電身亡 竟是床惹的禍？
2019-11-05 14:18聯合新聞網 綜合報導
為手機充電時可要小心電線有沒有外露，泰國一位17歲的少女儂瑩（Nong Ying），在幫自己的手機充電時，疑似因為延長線漏電，並接觸到儂瑩的鋁製床架，讓她當場被電擊，母親發現時已經沒有生命跡象。
英國《每日郵報》報導，17歲的儂瑩1日晚上在家中，為手機充電的同時玩遊戲。由於她的充電線接觸不良，因此她用膠帶將手機和充電線黏死。沒想到漏電的延長線碰到儂瑩的鋁製床架，讓儂瑩因此觸電身亡。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
儂瑩47的母親回到家時，發現她躺在床上以為她在睡覺，想叫醒她時卻被輕微電擊，嚇得媽媽趕緊切斷電源，仍舊回天乏術。警方調查發現，儂瑩的左手有明顯燒傷痕跡，研判應是延長線過舊又不斷以膠帶黏死，結果讓床架通電，儂瑩碰觸到就被電死了。
留言