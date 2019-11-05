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波音完成逃生系統測試 星際飛機可望明年上太空

2019-11-05 13:02中央社 華盛頓4日綜合外電報導

波音公司（Boeing Co.）的星際飛機（Starliner）太空船今天成功完成緊急中斷飛行測試，達成一項關鍵要求，之後最早可望能在明年將美國太空人送上國際太空站。

法新社報導，這項測試是在新墨西哥州沙漠白沙飛彈試驗場（White Sands Missile Range）進行，持續了大約95秒。

測試團隊將星際飛機放在小型發射台上，有4具發動機模擬緊急事件，迫使安裝在火箭上方的太空艙必須快速分離，以將太空人安全送回地球。

4具發動機點燃後，以全速將星際飛機發射升空。20秒後，星際飛機的降落傘展開，太空船慢慢地回到地面，在大型氣囊緩衝之下，降落在新墨西哥州沙漠上。

「紐約時報」報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）在官網實況轉播測試過程。這項安全性測試也稱為發射台中斷測試，目的在證明載人的太空船在遇到緊急事件時，能否成功與故障的火箭分離。

然而，美中不足的地方是，讓太空船順利返回地面的3個降落傘，其中一個沒有展開。NASA發表聲明說，「就測試參數與工作人員安全性而言」，3個降落傘中只使用到兩個就算「可以接受」。

波音發表聲明說，降落傘發生「展開異常而非失敗」。在航太業，即使是嚴重事故，他們還是會用異常這個委婉用語形容事件。

波音表示：「現在要判定為什麼3個主要降落傘沒有完全展開還太早。」

星際飛機專案經理馬爾霍蘭（John Mulholland）在初步評估時說：「測試團隊與太空船都表現得完美無瑕。緊急情況測試非常複雜，今天我們的團隊證明了，即使出現不太可能發生的中斷飛行情況，太空船還是可以維護我們乘員的安全。」

波音跟太空探索科技公司（SpaceX）一樣，都是NASA選中將打造太空船把太空人送上國際太空站（International Space Station）的公司之一。

自從美國太空梭計畫於2011年結束後，只有俄羅斯聯合號（Soyuz）太空船能夠從地球前往國際太空站。

波音計劃在12月17日把無人星際飛機太空船送至國際太空站，如同SpaceX今年3月把飛龍號（Crew Dragon）太空艙送上太空的任務一樣。

NASA表示，第一波載人任務應該可在2020年展開，但時間表還要看未來數次試驗能否成功才能敲定。

波音NASA

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