母親骨灰和家當擠一起 52歲「車中難民」苦到快活不下去

2019-11-05 14:11 聯合新聞網 綜合報導



在母親身亡以後，失去穩定收入，只好在車上生活的篠原先生（假名）圖／取自 《週刊Spa！》 分享 facebook

日本社會乍看之下十分光鮮亮麗，事實上也有相當嚴峻的社會問題，例如持續擴大的階級差異。近年來日本出現了以年收入百萬日圓（折合台幣約28萬）勉強餬口的人，這些人在極度嚴苛的環境下，究竟過著什麼樣的生活呢？日前，日本媒體《週刊SPA！》編輯部對這個現象進行了實地採訪，一探日本底層人民的真實生活樣貌。

每年接受五百件諮商的社工師（社会福祉士），同時也是熱銷書《下流老人》作者的藤田孝典表示，假如只是失業的話，要重新生活還不算太困難；然而一旦開始以網咖或汽車為居所，沒有固定住所的話，就不容易再跟新的房東簽約，要翻身就更加艱難了。

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週刊Spa!實際採訪了以打工維生的52歲男子篠原雄二（假名），他在46歲時為了照顧年邁的母親，辭掉了在汽車工廠的正職工作，母親去世後，由於失去收入，便開始了以輕型貨車為家的生活。他雖然說「以車為家只是權宜之計」，卻已經在這樣艱困的環境下生活長達一年的時間。「在公園裡洗澡變成了例行公事，到了冬天就特別難熬。」

伴隨著所有家當和母親的骨灰一起睡覺的車中生活並不好過。篠原先生今年夏天便有兩度差點中暑，必須以公園的水龍頭同時作為洗澡水和飲用水的來源。晚上如果實在太熱，就躲在公路休息區的無障礙廁所裡睡覺。打工的來源並不穩定，因此有時月收入甚至不到十萬日圓（約2.8萬新台幣）。為了省錢，一盒能量口糧必須要分成早晚兩餐，或是吃藥局賣的特價麵包，來確保每個月加油的費用。在這樣不衛生的環境下，連蛀牙也惡化了。「就算去申請社會救助也只會被說『去過就業服務處再來』，我已經不打算去了。」

藤田孝典指出，像篠原先生一樣，為了照顧長輩而無家可歸的人正在增加，「低收入者沒有能力請看護。為了照顧長輩，只好辭掉工作。沒有收入之後，就只能依靠長輩的老人年金生活，長輩一旦過世就會陷入貧窮。」

安倍政權曾經宣示要「消除照護性失業」（零介護離職），但根據去年的統計，為了照護而發生的離職，高達九萬人之多，在十年內增加了兩倍，年齡幾乎都在五十歲以上。要進入較便宜的公營老人照護機構，不但條件嚴苛，還必須經歷長至數年的漫長等待；若是選擇民營的照護機構，則每個月要花上二十萬到三十萬日圓（折合新台幣約5.6萬到8.4萬元），許多人因此只能選擇自己照顧父母。然而，超過五十歲的人，一旦為了照顧父母而離職，就很難再找到下一份正職，這些中老年的無家者如今，都面臨著深淵般的生存挑戰。