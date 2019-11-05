親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

探索新風味 法國紅酒送上太空存放

2019-11-05 10:22中央社 4日綜合外電報導

一打法國葡萄美酒今天送抵國際太空站，不是為了供太空人飲用，而是為了科學研究。

美聯社報導，這些產自法國波爾多的紅酒將在國際太空站（ISS）存放一年，之後再運回地球，研究人員將探討無重力環境及太空輻射對酒液成熟過程的影響，目標是替食品工業研發新風味及新特性。

這些紅酒是由航太企業諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）的太空艙裝載，於2日在美國維吉尼亞州發射，今天抵達國際太空站，每一瓶酒都包裝在金屬罐內，以防摔破。

法國波爾多及德國巴伐利亞的大學都參與了這項由盧森堡新創企業「太空貨物無限公司」（Space CargoUnlimited）主導的實驗。

這項實驗的科學負責人、任職於厄爾蘭根-紐倫堡大學（University of Erlangen-Nuremberg）的勒貝爾（Michael Lebert）在一支企業影片中表示，釀酒業者以酵母及細菌，利用化學加工法，釀出適合太空研究的酒。在太空中成熟的酒會與在地球上成熟的波爾多葡萄酒相互比較。

有鑑於這個世界瞬息萬變，「太空貨物無限公司」策劃在未來3年內執行6項太空任務，都是與農業的未來發展有關，這次實驗只是其中第一項。

「太空貨物無限公司」共同創辦人暨執行長戈姆（Nicolas Gaume）在聲明中說：「這是一生一次的探險。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）正開放國際太空站用於類似的商業用途，甚至可能開放民間的太空人任務。

今天抵達太空站的天鵝號太空船（Cygnus）乘載數種不同的商業實驗，包括烤巧克力碎片餅乾用的爐子，以及用在義大利超級跑車藍寶堅尼（Lamborghini）上的碳纖維樣本。

百威啤酒（Budweiser）早把大麥種子送上太空站，期待成為火星上的理想飲料；2015年，一家以釀造威士忌及其他酒精飲料聞名的日本企業把樣本送上太空；蘇格蘭威士忌（Scotch）也曾在另一項實驗中送至太空。

至於把葡萄酒以高空飛行方式貯藏，這次實驗也不是首見。早在1985年，就有一名法國太空人帶著紅酒登上發現號太空梭（Discovery），這瓶酒的軟木塞得妥貼，運行在軌道上。

目前國際太空站上的工作人員包括3名美國人、2名俄羅斯人，還有一名義大利人，他可能會更想在站上擁有一瓶義大利的奇揚地（Chianti）佳釀。

相關新聞

民調：加拿大人對中國持正面看法不及3分之1

2019-11-05 06:06

印度新德里霧霾嚴重 擾亂交通

2019-11-05 00:56

合掌村失火！幸未殃及主聚落

2019-11-05 00:26

東京山手線 更改發車時間顯示方式

2019-11-04 23:40

新德里限私家車抗空汙 泰姬瑪哈陵備空氣清淨機

2019-11-04 21:49

366年來頭一遭！泰姬瑪哈陵砸百萬台幣換地磚

2019-11-04 21:46

海岸漏油汙染 巴西總統：最壞情況還沒出現

2019-11-04 19:53

亞洲地區過度倚賴燃煤 恐危害2億人健康

2019-11-04 18:12

肯亞青年嗜賭如命 政府難止歪風

2019-11-04 17:10

影／險遭祖父親手活埋 警方救下女嬰畫面曝光

2019-11-04 16:59

德里空汙紫到爆 印女星琵豔卡戴口罩憂難居住

2019-11-04 16:50

印度「毒物之城」：德里首都圈的爆表空污衝擊

2019-11-04 16:50

機場鬧雙胞？樟宜機場被指抄襲杜哈機場擴建計畫

2019-11-04 15:08

新德里管制車輛對抗空汙！過去經驗顯示成效不彰

2019-11-04 14:44

底層怒吼…小丑現身各國示威

2019-11-04 14:34

反叛的搖滾樂聲 唱倒柏林圍牆的巨星

2019-11-04 13:29

令人無法忍受！有毒霧霾壟罩新德里 許多航班取消轉降

2019-11-04 09:30

擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動

2019-11-04 09:25

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

世界遺產白川鄉合掌村火警 消防車警笛大作

2019-11-04 14:43

美國川普政府宣布 正式啟動退出巴黎協定程序

2019-11-05 05:37

126公分侏儒男分手女模 新女友曝光網友超羨慕

2019-11-04 17:04

微軟日本公司試驗周休三日 發現員工生產力飆升40%

2019-11-04 16:28

為何這4國不管世界需求及暖化仍將大量增產原油？

2019-11-04 12:38

為何不加入RCEP？莫迪：我的良心不允許我簽此貿易協議

2019-11-04 23:05

男入公墓掘百年墳 取骸骨熬「人骨湯」狂嗑

2019-11-04 12:13

遊艇旅遊變調！女乘橡皮艇被海流捲走 海上漂浮三天奇蹟生還

2019-11-04 11:09

印度宣布退出RCEP 其他15國訂明年簽協議

2019-11-04 22:35

白川鄉合掌村今驚傳火警 業者：範圍小不影響行程

2019-11-04 16:19

險釀悲劇！希臘查獲41偷渡客藏貨櫃車 多人呼吸困難

2019-11-05 08:43

雙11購物節還沒開跑 陸消費者已揚言抵制這一國的商品

2019-11-04 17:48

尼加拉瀑布「鬼船」擱淺一世紀 突被強風暴雨吹翻

2019-11-04 11:59

美國放話：東協領袖不參加與美峰會 故意讓川普難堪

2019-11-04 22:34

馬斯克為何不愛休假？一放假就衰運纏身...

2019-11-04 18:29

常客不想「有膚色」者坐旁邊 芝加哥亞裔媽遭餐館要求換位

2019-11-05 01:58

染指部屬 麥當勞CEO被炒

2019-11-04 14:26

道瓊早盤漲170點創新高 美中貿易情勢樂觀

2019-11-04 23:04

不想熱臉貼冷屁股 東協領袖缺席與美峰會

2019-11-04 17:50

機場鬧雙胞？樟宜機場被指抄襲杜哈機場擴建計畫

2019-11-04 15:08

調查：美國房屋銷售趨緩 很大原因是屋主做了這件事

2019-11-05 00:55

日「文化財」消防為何脆弱？ 憂誤觸警報灑水破壞古建物

2019-11-05 08:32

東京山手線 更改發車時間顯示方式

2019-11-04 23:40

川普邀東協領袖赴美開會 專家打臉：他哪有時間？

2019-11-04 20:50

學生證印防止自殺電話 學生打通卻是色情熱線

2019-11-04 20:01

美中協議 川普再釋好消息

2019-11-05 00:55

加州房價貴翻天 蘋果承諾提供25億美元建平價宅

2019-11-04 22:02

利多堆砌 美股三大指數同創新高

2019-11-05 06:19

英國39死貨櫃命案 越南警方再逮捕8人

2019-11-04 14:52

印度退出 RCEP拚明年簽署

2019-11-05 00:57

南韓情報機構：北韓領導人金正恩12月擬會美國總統川普

2019-11-04 17:26

中國美國商會主席：對美中貿易第一階段協議沒信心

2019-11-04 11:43

影／險遭祖父親手活埋 警方救下女嬰畫面曝光

2019-11-04 16:59

小摩砸1,300億美元買長債 是要賺更多或防經濟衰退？

2019-11-05 02:01

民調：加拿大人對中國持正面看法不及3分之1

2019-11-05 06:06

巴格達迪姐被土耳其逮住 可能提供伊斯蘭國重要情報

2019-11-05 08:27

北京施壓華府取消關稅 換採購農產品並簽第一階段協議

2019-11-05 08:47

印度霾害是農業革命後遺症！ 焚燒作物殘株造成汙染

2019-11-04 11:28

366年來頭一遭！泰姬瑪哈陵砸百萬台幣換地磚

2019-11-04 21:46

辦公室戀情的苦果 麥當勞執行長被解僱

2019-11-05 00:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top