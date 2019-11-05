探索新風味 法國紅酒送上太空存放
一打法國葡萄美酒今天送抵國際太空站，不是為了供太空人飲用，而是為了科學研究。
美聯社報導，這些產自法國波爾多的紅酒將在國際太空站（ISS）存放一年，之後再運回地球，研究人員將探討無重力環境及太空輻射對酒液成熟過程的影響，目標是替食品工業研發新風味及新特性。
這些紅酒是由航太企業諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）的太空艙裝載，於2日在美國維吉尼亞州發射，今天抵達國際太空站，每一瓶酒都包裝在金屬罐內，以防摔破。
法國波爾多及德國巴伐利亞的大學都參與了這項由盧森堡新創企業「太空貨物無限公司」（Space CargoUnlimited）主導的實驗。
這項實驗的科學負責人、任職於厄爾蘭根-紐倫堡大學（University of Erlangen-Nuremberg）的勒貝爾（Michael Lebert）在一支企業影片中表示，釀酒業者以酵母及細菌，利用化學加工法，釀出適合太空研究的酒。在太空中成熟的酒會與在地球上成熟的波爾多葡萄酒相互比較。
有鑑於這個世界瞬息萬變，「太空貨物無限公司」策劃在未來3年內執行6項太空任務，都是與農業的未來發展有關，這次實驗只是其中第一項。
「太空貨物無限公司」共同創辦人暨執行長戈姆（Nicolas Gaume）在聲明中說：「這是一生一次的探險。」
美國國家航空暨太空總署（NASA）正開放國際太空站用於類似的商業用途，甚至可能開放民間的太空人任務。
今天抵達太空站的天鵝號太空船（Cygnus）乘載數種不同的商業實驗，包括烤巧克力碎片餅乾用的爐子，以及用在義大利超級跑車藍寶堅尼（Lamborghini）上的碳纖維樣本。
百威啤酒（Budweiser）早把大麥種子送上太空站，期待成為火星上的理想飲料；2015年，一家以釀造威士忌及其他酒精飲料聞名的日本企業把樣本送上太空；蘇格蘭威士忌（Scotch）也曾在另一項實驗中送至太空。
至於把葡萄酒以高空飛行方式貯藏，這次實驗也不是首見。早在1985年，就有一名法國太空人帶著紅酒登上發現號太空梭（Discovery），這瓶酒的軟木塞得妥貼，運行在軌道上。
目前國際太空站上的工作人員包括3名美國人、2名俄羅斯人，還有一名義大利人，他可能會更想在站上擁有一瓶義大利的奇揚地（Chianti）佳釀。
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