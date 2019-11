亞洲地區過度倚賴燃煤 恐危害2億人健康

2019-11-04 18:12 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



亞洲若再倚賴燃煤,將對環境造成破壞。(Photo by Matthew Dillon on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

亞洲倚賴燃煤反受其害!聯合國秘書長古特瑞斯上週末在曼谷指出,亞洲地區部分國家過度倚賴燃煤發電,不只加速氣候暖化,也造成當地沿岸淹大水,預計受到波及的人口超過2億人以上。

過度燃煤

據《BBC》報導,目前燃煤是許多亞洲國家主要的發電來源,對此,古特瑞斯在東南亞國家協會會議接受訪問時,引述一份稍早公布的報告指出,在2050年氣候變遷讓人類暴露在沿岸淹水風險之中的人數比過去預期還要多出數百萬人。他表示,這問題對亞洲特別敏感,因為亞洲正在規劃大量的新燃煤電廠。

據《澳洲廣播公司》報導,澳洲是全球最大煤炭出口國,其中多數是送往亞洲。古特瑞斯指出,「對於煤礦我們必須克服其過度倚賴,因為這是與氣候變遷相關的主要威脅。」煤炭仍是東南亞國家的主要電力來源,例如越南約有3分之1的能源來自燃煤發電,而且當地還有許多新電廠預計2050年會正式啟用;泰國則正投資石化燃料。

大自然反噬

美國研究機構「氣候中心」(Climate Central)公布的報告指出,2100年居住在低於高潮線地區的人口預計將有1.9億人,而且即使適度減少溫室氣體排放,在2050年時包括中國大陸、孟加拉、印度、越南、印尼與泰國等6個國家,依舊有2.37億人將面臨海岸淹水的威脅。東南亞沿岸地區已開始出現大淹水與海水入侵。

另外,《自然通訊》期刊的一份報告也指出,受到逐漸增強的氣旋與海平面上升所引發的破壞性風暴潮,將對亞洲破壞最為嚴重。

