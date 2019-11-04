肯亞青年嗜賭如命 政府難止歪風

2019-11-04 17:10 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



肯亞的許多年輕人沉迷於賭海，甚至還有年輕人為此輕生，政府對此無計可施。(Photo by影片截圖) 分享 facebook

肯亞許多年輕人沉迷於線上賭博，人手一機更使得賭博軟體有如「口袋版的拉斯維加斯」，甚至還有年輕人為賭債輕生。然而，肯亞政府卻對此現象束手無策，由於相關法律已超過50年未修訂，同時博弈產業也是肯亞的經濟命脈，政府仍難以課重稅遏阻。

嗜賭「送」命

根據《半島電視台》報導，3年前一位肯雅塔大學的學生自殺，原因是將全部學費押在歐洲冠軍聯賽當中，結果輸了800美金。「不幸的是，我第一次賭博是賺錢的。」25歲的青年鮑爾在描述他當初如何陷入賭博的漩渦，在他浪子回頭之前一共輸了將近1,000美元。一位運動記者直稱：「運動賭博上癮有如癌症。」

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2017年一份研究指出，撒哈拉以南的非洲超過一半的年輕人嗜賭，在肯亞更是高達76%，平均每個月花了50美元在賭博上，多是在線上體育賭盤，《Pulse Live》更指出賭博盛行影響到國內酒的銷量。

政府束手無策

線上賭博之所以風行於肯亞青年可歸納為幾個因素。《Nairobi Wire》指出，許多線上簽賭站以免費贈送肯亞新用戶數千美金吸引賭客，加上線上客服24小時服務，以及智慧型手機在肯亞的普及，更讓人能夠隨時隨地下注，有如「口袋版的拉斯維加斯」。重要的是，對年輕人而言能快速致富的賭博有莫大的吸引力。

肯亞政府對遏止賭博歪風可說是束手無策。根據政府估計，國內的博弈產業產值高達20億美元。2018年政府曾經課40%的重稅，但是當這些賭場威脅要出走，政府竟砍半至20%。博弈產業的法律已超過50年未修訂，對於線上賭博毫無規範。不過博弈控制與許可委員會還是有所作為，包含限制賭博的戶外和電視廣告等。

「很多肯亞的名人都代言賭博，民眾看了廣告之後會想像，要是自己賭一把或許也會快速成功。」25歲的青年鮑爾指出。鮑爾更創辦了「肯亞賭博意識社群」，呼籲政府盡快對賭博進行管制，以及協助那些身陷賭海無法自拔的人。

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