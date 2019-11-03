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志同道合！李奧納多讚瑞典環保少女「時代領袖」

2019-11-03 17:58聯合報 編譯李京倫／即時報導

瑞典16歲環保少女葛莉塔．桑柏格有許多粉絲，好萊塢知名男星李奧納多狄卡皮歐也是其一。

李奧納多1日在Instagram上貼出他與桑柏格的合照，並寫道：「在關鍵時刻以如此撼動人心的方式疾呼改變，人類史上少有這種例子，桑柏格已經成為我們這個時代的領袖。」李奧納多還說，我們有沒有努力，給未來世代同樣能居住的地球，「歷史會給我們下定論」。

李奧納多跟桑柏格一樣是環保人士，他的李奧納多狄卡皮歐基金會，旨在支持全球各地因應氣候變遷、保護野生動物、讓生態系統恢復平衡的方案。

桑柏格上周說，北歐國家政府組成的合作論壇「北歐理事會」決定頒給她「2019年環保大獎」，但她拒絕接受，因為阻止氣候變遷「不需要更多獎」，需要更多政治人物和一般大眾傾聽。

李奧納多與瑞典環保少女桑柏格合照。圖／取自李奧納多IG
李奧納多與瑞典環保少女桑柏格合照。圖／取自李奧納多IG
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氣候變遷瑞典好萊塢
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