志同道合！李奧納多讚瑞典環保少女「時代領袖」
2019-11-03 17:58
聯合報 編譯李京倫
／即時報導
瑞典16歲環保少女葛莉塔．桑柏格有許多粉絲，好萊塢知名男星李奧納多狄卡皮歐也是其一。
李奧納多1日在Instagram上貼出他與桑柏格的合照，並寫道：「在關鍵時刻以如此撼動人心的方式疾呼改變，人類史上少有這種例子，桑柏格已經成為我們這個時代的領袖。」李奧納多還說，我們有沒有努力，給未來世代同樣能居住的地球，「歷史會給我們下定論」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
李奧納多跟桑柏格一樣是環保人士，他的李奧納多狄卡皮歐基金會，旨在支持全球各地因應氣候變遷、保護野生動物、讓生態系統恢復平衡的方案。
桑柏格上周說，北歐國家政府組成的合作論壇「北歐理事會」決定頒給她「2019年環保大獎」，但她拒絕接受，因為阻止氣候變遷「不需要更多獎」，需要更多政治人物和一般大眾傾聽。
留言