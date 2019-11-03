親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普花3000億建的美墨邊牆 用3000元買把電鋸就能鑿穿！

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

父與女兒失散14年後重逢失蹤 1年後驚變「嫩妻」

2019-11-03 11:54香港01 記者李納德／報導

現年42歲的泰國男子與16歲女兒亂倫私奔，最終因拍照上載社交網站而被揭發。（Am...
現年42歲的泰國男子與16歲女兒亂倫私奔，最終因拍照上載社交網站而被揭發。（AmarinTV34新聞截圖）
分享
父女突然失蹤，親友當然憂心不已，惟泰國這宗失蹤案情節卻超離奇，因父女失蹤一年後，女兒竟成為父親的「嫰妻」！事件中的父親在女兒出生不久，即拋妻棄女另結新歡，女兒14歲時才與父親重逢，卻發展出不倫戀，其後更決定私奔。繼母對事件懵然不知，直至一年後，在社交平台看到老公上載16歲「嫩妻照」才揭發事件。父親被捕後竟辯稱「被女兒綁架」，才會首次發生性行為，但女兒稱自14歲重逢後就常與父親性交。

泰國傳媒報道，涉事的父親現年42歲，其女兒則16歲，男子多年前與前任妻子誕下女兒後便另結新歡，他離家時女兒只有8個月大，他其後與另一女子再婚。

直至女兒14歲，打電話給父親稱難以忍受與媽媽同住，又稱接受不了新爸爸，父親私下把女兒帶走，父女重逢後，女孩與父親及繼母同住。

其後父女突然失蹤，繼母遍尋不獲，沒有父女任何消息達1年之久。直至最近，繼母發現丈夫突然在社交平台上載照片，自稱有一名年輕妻子，她一眼就認出「嫰妻」是丈夫的女兒，於是報警。

泰國警方拘捕這名亂倫父後，他竟然說有天睡覺時「被女兒綁架」，父女才有了第一次性行為，自此事情變得一發不可收拾。但女兒卻供稱，從14歲起就常和父親性交，父女關係像夫妻一樣，她已被送到當地的社福機構接受輔導。而二人住處的鄰居說，一直以為他們只是年紀相差較大的情侶，沒想過竟是父女關係。

延伸閱讀：

泰法官判謀殺案5被告無罪　庭上自轟圖死　控訴司法獨立遭干預

25歲泰網紅疑被性侵後暴斃　竟有多人搶購躺屍梳化　原因令人心寒

文章授權轉載自《香港01》

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

拒絕墮胎的醫生殺人事件？義大利「瓦倫蒂娜一屍三命案」爭議開庭

2019-11-03 10:39

20國監控黑鏡？WhatsApp被駭風暴的安全網大破洞

2019-11-03 10:00

南韓消防直升機墜獨島外海 再尋獲2遺體

2019-11-03 11:58

太空中可以烤餅乾了！烤箱出發前往太空站

2019-11-03 08:17

北印度空汙世界最嚴重 鄭明典：不是沙塵暴而是人為

2019-11-03 07:59

飄揚的願景

2019-11-03 00:28

單車妹豐滿上圍撐爆緊身衣！網友暴動：風阻好大

2019-11-02 23:11

比閻王還厲害 這國科學家可推測你還能活多久

2019-11-02 22:44

不滿亞裔店員說中文！白人女子攜孩飆罵：這裡是加拿大

2019-11-02 16:43

影／同時打給兩家競爭披薩店訂餐 網友惡搞意外掀戰火

2019-11-02 16:19

誰說示威一定得蓋頭蒙面？這個國家的抗議很潮

2019-11-02 11:00

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

不滿亞裔店員說中文！白人女子攜孩飆罵：這裡是加拿大

2019-11-02 16:43

單車妹豐滿上圍撐爆緊身衣！網友暴動：風阻好大

2019-11-02 23:11

又見恐龍法官！ 5男輪暴14歲少女不構成性侵罪

2019-11-02 14:45

沖繩首里城大火15秒影像網上瘋傳 拍攝者成謎

2019-11-02 14:25

曾料見金融海嘯的他警告：海嘯恐再席捲美國房市

2019-11-02 17:31

川普花3000億建的美墨邊牆 用3000元買把電鋸就能鑿穿！

2019-11-03 10:32

想為比爾蓋茲工作 至少要先念這兩本書

2019-11-02 22:20

世上第一本木乃伊護照！法老王靠它出國修復身軀

2019-11-02 17:10

影／各界求情！美師痛扁罵髒話學生 終獲檢方撤告

2019-11-02 18:13

駐日美軍戰機部隊軍紀渙散 飛行員在飛行時看書、自拍

2019-11-03 09:42

憂極右勢力 德東大城德勒斯登宣布「納粹緊急狀態」！

2019-11-03 08:47

比閻王還厲害 這國科學家可推測你還能活多久

2019-11-02 22:44

氣候峰會改地點 環保少女卡半路找人搭便車

2019-11-02 13:42

中美經貿磋商最新進展 陶然筆記：篇幅小、分量重

2019-11-02 15:44

逆轉！英貨櫃39屍案 全是越南人

2019-11-03 00:38

英貨櫃39屍案逆轉 死者都是越南人

2019-11-02 21:31

北印度空汙世界最嚴重 鄭明典：不是沙塵暴而是人為

2019-11-03 07:59

沖繩首里城大火 日警：縱火可能性不高

2019-11-02 22:37

頻頻被問長壽秘訣 馬哈迪計畫撰寫養生之道

2019-11-02 23:02

Apple Card到底多成功？高盛首份申報資料露端倪

2019-11-02 22:39

美國人「性」致缺缺 恐導致經濟衰退

2019-11-02 20:02

白宮貿易顧問：需3階段協議處理中國7大罪

2019-11-02 20:46

女性一律消失！伊朗音樂平台的女歌手專輯封面「集體鬧鬼」

2019-11-02 17:13

紐時分析川普1.1萬推文：半數在攻擊但經常讚揚一個人

2019-11-03 11:07

中風失語老奶奶 慈濟義診後開口說話了

2019-11-03 00:36

RCEP明年2月才能完成談判 菲律賓暗示某大國要負責

2019-11-02 20:36

李開復看美中5G爭霸 迫使各國選邊站

2019-11-02 19:00

影／伊斯蘭學者起草嚴厲通姦法 自己卻通姦遭鞭刑

2019-11-02 14:44

日本薩摩硫磺島火山爆發 半徑1公里納入警戒區

2019-11-02 17:42

美大選倒數1年！共和黨川普獨秀 民主黨仍陷路線之爭

2019-11-02 22:00

父與女兒失散14年後重逢失蹤 1年後驚變「嫩妻」

2019-11-03 11:54

統一數十載 德國人頭腦中仍有一道牆

2019-11-02 20:12

自作自受？印尼教士擬通姦法 戀上已婚女遭鞭刑

2019-11-02 14:37

影／同時打給兩家競爭披薩店訂餐 網友惡搞意外掀戰火

2019-11-02 16:19

太空中可以烤餅乾了！烤箱出發前往太空站

2019-11-03 08:17

無印良品和優衣庫強打「新疆棉」 遭澳洲維權人士痛批

2019-11-03 09:47

蘋果進口陸製產品 申請11項豁免關稅

2019-11-02 23:38

波克夏Q3營業利益 創新高

2019-11-02 23:23

避稅！ 川普從紐約遷址佛州 紐約州長：反正川普不付稅

2019-11-02 20:01

澳洲財富12年成長90.5%！普通人卻倒退嚕

2019-11-03 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top