親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

警察快發瘋！恐嚇信滿天飛 一查竟都以這理由結案

太空中可以烤餅乾了！烤箱出發前往太空站

2019-11-03 08:17聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

天鵝號（The Cygnus）貨運太空船載著太空烤箱、跑車零件、防輻射背心於2日從美國維吉尼亞州發射前往國際太空站，太空人未來可以在太空中烤餅乾。

太空人將要測試高溫和零重力對餅乾的形狀及延展度有什麼影響。

烤餅乾用的麵團由希爾頓飯店逸林飯店（DoubleTree）提供，飯店表示「微重力實驗」目標是要讓長時間的太空旅程更舒適。

除了烤餅乾外，太空人也將會測試防輻射背心舒適度；藍寶堅尼汽車公司也送上跑車所使用的碳纖維，測量該材料直接暴露在太空中產生的影響。

該運輸總共重達3700公斤，預計在周一抵達太空站。

天鵝號貨運太空船已於2日升空前往國際太空站。美聯社
天鵝號貨運太空船已於2日升空前往國際太空站。美聯社
分享

太空人跑車輻射
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

單車妹豐滿上圍撐爆緊身衣！網友暴動：風阻好大

2019-11-02 23:11

北印度空汙世界最嚴重 鄭明典：不是沙塵暴而是人為

2019-11-03 07:59

飄揚的願景

2019-11-03 00:28

比閻王還厲害 這國科學家可推測你還能活多久

2019-11-02 22:44

不滿亞裔店員說中文！白人女子攜孩飆罵：這裡是加拿大

2019-11-02 16:43

影／同時打給兩家競爭披薩店訂餐 網友惡搞意外掀戰火

2019-11-02 16:19

誰說示威一定得蓋頭蒙面？這個國家的抗議很潮

2019-11-02 11:00

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

熱門文章

冰島10年前最後一份麥當勞套餐曝光！現況讓人嚇傻

2019-11-02 10:14

麥當勞漢堡薯條不腐爛 擺十年現況曝光

2019-11-02 10:48

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

2019-11-02 12:19

不滿亞裔店員說中文！白人女子攜孩飆罵：這裡是加拿大

2019-11-02 16:43

窮女子上真人秀靠「巨乳碎大石」爆紅 狂賺錢做島主

2019-11-02 11:10

又見恐龍法官！ 5男輪暴14歲少女不構成性侵罪

2019-11-02 14:45

單車妹豐滿上圍撐爆緊身衣！網友暴動：風阻好大

2019-11-02 23:11

沖繩首里城大火15秒影像網上瘋傳 拍攝者成謎

2019-11-02 14:25

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top