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單車妹豐滿上圍撐爆緊身衣！網友暴動：風阻好大

2019-11-02 23:11聯合新聞網 綜合報導

泰國一名正妹單車騎士，讓PTT網友暴動。圖翻攝自IG「tungpangcycli...
泰國一名正妹單車騎士，讓PTT網友暴動。圖翻攝自IG「tungpangcycling」
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運動衣快撐爆了！日前泰國一名身材火辣的正妹騎士在PTT表特版爆紅，只見她長相秀氣，穿著一身緊身的運動衣，衣服上的透汗讓她姣好的身材一覽無遺，網友紛紛暴動驚呼「風阻爆表！」

近日有網友在PTT表特版貼出一篇正妹文「單車騎士」，只見照片中的女騎士留著一頭金棕色系的長髮，擁有一張甜美的臉蛋，她穿著緊身運動衣騎車，纖細腰身和雄偉的胸圍難以隱藏，讓網友紛紛暴動「好想騎她的單車！」、「風阻爆表」。

綜合媒體報導，這名來自泰國單車女騎士叫做「Tung Pang」，是一名職業單車騎士及新娘秘書，她常在Instagram分享自己的比賽照片，也會分享一些火辣清涼照，吸引不少粉絲支持，光是IG粉絲數就超過12萬，人氣相當高。

單車泰國正妹PTT
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