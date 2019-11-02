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不滿亞裔店員說中文！白人女子攜孩飆罵：這裡是加拿大

2019-11-02 16:43香港01 記者方蕙珊／綜合報導

一名白人女子用粗言穢語辱罵亞裔職員，站在她身邊的男童也被嚇壞。圖翻攝自RT Yo...
一名白人女子用粗言穢語辱罵亞裔職員，站在她身邊的男童也被嚇壞。圖翻攝自RT YouTube
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「在加拿大要說英語！」一名白人女子日前被拍攝到在溫哥華一間藥房內，用粗言穢語辱罵亞裔職員，直斥在加拿大卻以外語交流「非常無禮」，說時粗口橫飛、表現激動，連站在她身邊的男童也被嚇壞。

網上片段見到，涉事白人女子周一（30日）在東部本那比（Burnaby）的啟康藥房「Shoppers Drug Mart」跟兩名亞裔店員理論，她站在櫃台前表現激動，多次喝令一名中年女收銀員「閉嘴」，期間更指手劃腳地說：「你在我面前說中文？在加拿大是說英文的，你好X無禮，到別的地方去！」

被辱罵的收銀員一臉無奈，一言不發地不斷搖頭，藥房經理從旁嘗試了解情況，此時白人女子質問：「我可以跟誰投訴她？」經理向她表示可根據收據上的電話號碼作出投訴，然而她未有罷休，當另一名亞裔男職員走近，她隨即表現激動，且高聲說：「帶經理來見我，或者跟你其他職員說中文，但不要跟我胡說，去別的地方。」

拍片的曾姓男子（Allen Tseng）表示，惡女在他拍片前已經在出言侮辱店員，故他不太清楚事件的始末，但相信離不開退貨、換貨或價錢牌出錯等問題，而肯定的是，女職員當時依從經理的指示協助惡女，期間用母語跟同事交談，引起對方不滿，繼而被當眾辱罵。

曾男謂，由於自己也是亞裔加拿大人，基於人身安全，自己沒有即時出言勸阻，但他對於在2019年的加拿大仍發生歧視事件感到失望，「希望公眾譴責其（涉事白人女子）極度無禮及種族歧視的行徑，她將自食其果。」

網友形容令加拿大人蒙羞

短片在網上廣傳，引起網友熱烈反應，大多不認同白人女子的行為，認為是侮辱加拿大人，令全國人蒙羞；有人更揚言向全球「自我中心的混蛋」挑機，強調自己會毫不畏懼地繼續說中文。

擁有啟康藥房的加拿大連鎖超市集團羅布勞（Loblaws）也發聲明批評該名白人女子，「周一發生的事實在無法接受，令人極度失望」，強調集團相信顧客及員工之間的相互尊重，對有關行為感到震驚。

延伸閱讀：

【白人至上主義】人種優勢並未消失　另類右翼存在隱患

美機場兩華裔男遭質疑「鬼鬼崇崇」　女職員大叫200乘客恐慌逃跑

文章授權轉載自《香港01》

亞裔種族歧視溫哥華加拿大
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