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日本瘋傳簡單體操！1動作改善駝背、肩頸酸 網讚超有效

2019-11-01 18:22香港01 記者抹茶仔／綜合報導

日本姿勢糾正專家鈴木孝佳設計一套簡單體操，揚言「全人類都應該做這個！」。圖翻攝自...
日本姿勢糾正專家鈴木孝佳設計一套簡單體操，揚言「全人類都應該做這個！」。圖翻攝自Twitter「takasuzuki1123」
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現今都市人經常坐在電腦前埋頭苦幹，休息時又做「低頭族」玩電話，姿勢不正確容易造成駝背、肩頸酸痛等問題。雖然坊間流傳不少糾正訓練，但很多人都懶得花時間練習，究竟有沒有既省時又簡單的方法呢？

日本姿勢糾正專家鈴木孝佳近日於Twitter分享自己設計的一套簡單體操，表示能有效改善駝背、肩頸酸痛、盆骨前傾等問題，並揚言「全人類都應該做這個！」。

▼示範影片：

這套體操其後馬上於Twitter瘋傳，不足一天已突破5萬次轉推分享、23萬讚好。不少網民留言表示「好像很有效」、「看似簡單，但其實很辛苦」、「肩頸馬上不痛了」。有興趣的網友們不妨試試吧！

圖／香港01
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延伸閱讀：

【低頭族】能導致失眠、臉部肌肉鬆弛　一招即測你有無手機寒背症

日本大熱臉部肌肉操　女生4個表情練成緊緻小顏、天使笑容

文章授權轉載自《香港01》

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