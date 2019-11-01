日本瘋傳簡單體操！1動作改善駝背、肩頸酸 網讚超有效
2019-11-01 18:22香港01 記者抹茶仔／綜合報導
現今都市人經常坐在電腦前埋頭苦幹，休息時又做「低頭族」玩電話，姿勢不正確容易造成駝背、肩頸酸痛等問題。雖然坊間流傳不少糾正訓練，但很多人都懶得花時間練習，究竟有沒有既省時又簡單的方法呢？
日本姿勢糾正專家鈴木孝佳近日於Twitter分享自己設計的一套簡單體操，表示能有效改善駝背、肩頸酸痛、盆骨前傾等問題，並揚言「全人類都應該做這個！」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
▼示範影片：
這套體操其後馬上於Twitter瘋傳，不足一天已突破5萬次轉推分享、23萬讚好。不少網民留言表示「好像很有效」、「看似簡單，但其實很辛苦」、「肩頸馬上不痛了」。有興趣的網友們不妨試試吧！
延伸閱讀：
【低頭族】能導致失眠、臉部肌肉鬆弛 一招即測你有無手機寒背症
日本大熱臉部肌肉操 女生4個表情練成緊緻小顏、天使笑容
文章授權轉載自《香港01》
留言