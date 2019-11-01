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6歲男童睡午覺遭砍首 兇手大喊「撒旦命令我去做！」

2019-11-01 12:24聯合新聞網 綜合報導

36歲俄羅斯男子丹尼斯（Denis Pozdeev）闖入幼稚園內持刀刺死6歲男童...
36歲俄羅斯男子丹尼斯（Denis Pozdeev）闖入幼稚園內持刀刺死6歲男童，事後遭警方逮捕。圖擷自Daily News
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俄羅斯近期發生一起恐怖凶殺案，一位男子闖進幼稚園裡，當時孩童都正在午睡，一位6歲男童遭他襲擊，男子持刀猛砍男童脖子並尖叫大喊「撒旦命令我去做！」，事後男童重傷死在幼稚園保姆的懷抱中，而事後男子也遭保全壓制交給警方，被以謀殺未成年人等3項罪名起訴。

根據英國《每日郵報》報導，這位36歲男子名叫丹尼斯（Denis Pozdeev），當天他來到俄羅斯納里揚馬爾（Naryan-Mar）的一間幼稚園，當時幼稚園的保全並沒有攔下他，丹尼斯因此闖入了學童午睡的房間，並尖叫大喊著「撒旦命令我去做！」，接著就抓住睡在轉角的男童基里爾（Kirill Savenkov），用刀朝他脖子猛砍，雖然保全隨即將丹尼斯箝制，但基里爾數分鐘後就在幼稚園保姆的懷抱中傷重身亡。

事後丹尼斯遭到警方逮捕，他向警方供稱他是因為幻覺才偶然進到幼稚園裡，他把基里爾當成怪獸並攻擊了他，而且腦袋裡也有個聲音叫他犯罪，但警方在搜索丹尼斯的公寓時發現有幾張紙，寫著該幼稚園的相關信息，目前俄羅斯調查委員會也針對丹尼斯提出謀殺未成年人等3項刑事罪名。

俄羅斯殺人幼兒園
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