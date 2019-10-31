親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

明年大學招生名額出爐 二類熱門科系指考名額大增

在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

日本也嗨萬聖節！肌肉版「美少女戰士」同台金正恩

2019-10-31 17:00香港01 記者謝茜嘉／報導

日本池袋舉辦大型萬聖節活動，有日本民眾cosplay肌肉版「美少女戰士」。圖取自...
日本池袋舉辦大型萬聖節活動，有日本民眾cosplay肌肉版「美少女戰士」。圖取自／Twitter
分享

一年一度的萬聖節東京民眾每年都把握機會「裝神弄鬼」搞笑過節。上周六（26日）cosplayers在池袋舉辦大型萬聖節活動，各路cosplayers花盡心思突圍，不少人更以經典動漫角色及名人為藍本，混入個人幽默創作各款爆笑造型，肌肉版「美少女戰士」、日系阿拉丁更成為全場焦點，連北韓領導人金正恩亦「大駕光臨」，網友紛紛大讚氣氛好好，看到造型「實在忍不住笑了」、「很期待下年還有什麼造型」。

東京池袋的萬聖節cosplay活動於上周六舉行，不少參加者裝扮成各種動漫角色及其他知名人物。有網友發現部分參加者的造型相當「吸睛」，例如肌肉版「美少女戰士」、日式糯米團，甚至連北韓領導人金正恩亦同場較量。

日本網友爆笑「地味萬聖節」造型

除池袋的萬聖節活動，日本人近年熱捧「地味萬聖節」（即扮演日常生活常見的人及事物），他們都在網上分享自己的「地味」（意指樸素簡單）造型，包括電影中經常出場的打劫金庫賊人配角、沒課金而零裝備的槍擊遊戲角色、鼻毛極長的大叔…等，甚至有人把電腦讀取圖片或資訊時出現的轉圈Logo、Twitter播放影片的按鈕貼在身上，非常爆笑。

應景萬聖節活動，民眾cosplay「美少女戰士」的月光仙子（左）及「我家有個魚乾...
應景萬聖節活動，民眾cosplay「美少女戰士」的月光仙子（左）及「我家有個魚乾妹」的土間埋（右）。圖取自／Twitter
分享

說到日本近期最熱門的萬聖節cosplay造型，就是一名男生把電腦讀取數據時的轉圈...
說到日本近期最熱門的萬聖節cosplay造型，就是一名男生把電腦讀取數據時的轉圈Logo貼在身上，有網友笑稱看到照片還以為自己的電話網絡收訊不好。圖取自／Twitter
分享

有民眾cosplay北韓領導人金正恩（左），以及競選海報中的侯選人（右）。圖取自...
有民眾cosplay北韓領導人金正恩（左），以及競選海報中的侯選人（右）。圖取自／Twitter
分享

「地味萬聖節」也引發話題，有民眾裝扮鼻毛極長、中間又禿頭的大叔（左），以及玩遊戲...
「地味萬聖節」也引發話題，有民眾裝扮鼻毛極長、中間又禿頭的大叔（左），以及玩遊戲沒課金且零裝備的槍擊遊戲角色（右）。圖取自／Twitter
分享

延伸閱讀：

台激女星懷孕6月私處生「暗瘡」　醫生逼驗血斷定：是疱疹！

沖繩首里城主殿全燒毀　巴黎聖母院等7古蹟同遭火劫令人唏噓

文章授權轉載自《香港01》

萬聖節東京Twitter
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

影／萬聖節想嚇人？正妹特效師教你畫出超逼真傷口

2019-10-31 17:04

速食菜單註明熱量 研究：僅能暫時減少熱量攝取

2019-10-31 17:58

海平面上升 3億人家園恐不保

2019-10-31 16:27

力挺梅根！英國72女議員譴責媒體霸凌

2019-10-31 15:03

影／東京昨創今秋最低溫 登晴空塔驚見雲海奇景

2019-10-31 14:28

超暖網紅「阿公廚房」主廚 印度Reddy老爺爺過世

2019-10-31 12:35

NASA捕捉到萬聖節太空鬼臉 星系碰撞創出發光「銀河食屍鬼」

2019-10-31 10:57

日68歲大學教授嫖妓「愛上了」 求愛不成狂跟蹤被逮捕

2019-10-31 10:30

放任暖化惡化 30年後洪水恐淹沒亞洲2.3億人

2019-10-31 00:42

影╱非去不可的博物館餐廳！在「皇宮」喝咖啡百元平民價

2019-10-30 21:58

澳洲東部野火 數百無尾熊恐葬身火海

2019-10-30 17:48

英格蘭挑釁紐西蘭？世界盃橄欖球賽的「哈卡戰舞」爭議

2019-10-30 17:33

影／浮潛以為同伴扯腳 他見血驚覺有鯊、下秒腳被扯斷

2019-10-30 16:32

影／超寫實仿生人皮手機殼 詭異外表你敢用嗎？

2019-10-30 15:45

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:30

藏身比利時兩卡車欲偷渡英國 20移民健康無虞

2019-10-27 09:16

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

陸客一個動作 美國人後悔打貿易戰了…

2019-10-31 10:00

女主播自爆「錄影都不穿內褲」 原因讓主持人吃驚

2019-10-30 21:40

70年前在戰爭燒毀過 重建的首里城再遭祝融專家心痛

2019-10-31 08:15

父帶3歲兒割包皮驚見「整根切除」！換紗布淚訴：什麼都沒了...

2019-10-30 20:16

日68歲大學教授嫖妓「愛上了」 求愛不成狂跟蹤被逮捕

2019-10-31 10:30

沖繩世界遺產「首里城」遭祝融 正殿被烈焰吞噬

2019-10-31 06:43

文物燒掉就沒了…專家心痛 起火點疑在正殿

2019-10-31 09:03

不滿被姊夫蹂躪！13歲少女殘殺親姐 鐵棍毆斃「剖腹取嬰」

2019-10-30 20:37

抗議潮不斷局勢動盪 智利將取消主辦APEC峰會

2019-10-30 22:24

Fed暗示降息腳步暫停 通膨飆升才可能升息 標普又創高

2019-10-31 04:31

Fed今年第3次降息1碼 但暗示接下來可能暫停降息

2019-10-31 02:26

首里城遭大火吞噬恐影響觀光？ 學者業者這麼說

2019-10-31 09:56

原來車庫會吃人？傻婦誤闖他家1小時 過程神展開網笑噴

2019-10-30 21:42

NASA捕捉到萬聖節太空鬼臉 星系碰撞創出發光「銀河食屍鬼」

2019-10-31 10:57

丹麥神秘同心圓社區 空拍照引密集恐懼症

2019-10-31 13:38

首里城遭火噬 台網友：雖然不算真的古蹟仍可惜

2019-10-31 11:00

Fed再降息1碼

2019-10-31 02:02

比延後脫歐更糟 強生版協議恐致英國年損2.74兆

2019-10-31 03:22

白宮：看新聞才知道智利取消APEC峰會

2019-10-30 22:57

沖繩首里城大火 正殿用高級台灣檜木打造

2019-10-31 13:32

沖繩世界遺產首里城三大殿燒毀 民眾哭了

2019-10-31 09:28

放任暖化惡化 30年後洪水恐淹沒亞洲2.3億人

2019-10-31 00:42

泰女富商遭「水泥封屍」飄惡臭 友疑似盜領120萬消失

2019-10-30 19:46

琉球末代王國所建 首里城守禮門為二千圓紙鈔圖案

2019-10-31 09:21

智利停辦APEC 白宮：仍盼與中方簽貿易協議

2019-10-31 00:28

Fed再降息美股收紅 道瓊上漲115點、標普500指數創新高

2019-10-31 06:18

影／美軍首釋影片！揭露獵殺巴格達迪的突擊行動

2019-10-31 12:36

首里城木材來自台灣 木造建物燃燒難撲滅

2019-10-31 13:28

蘋果財測優於預期 盤後股價一度上漲近4%

2019-10-31 07:03

影╱非去不可的博物館餐廳！在「皇宮」喝咖啡百元平民價

2019-10-30 21:58

美國防部公布突襲巴格達迪影片 遺體已海葬

2019-10-31 08:59

亞美尼亞大屠殺逾百年爭議 歷史緣由一次看

2019-10-30 22:27

智利取消APEC峰會 重挫國際形象旅遊產業

2019-10-31 08:57

首里城復原古蹟不是文化財 非日文化廳消防檢查對象

2019-10-31 13:21

智利不辦APEC峰會 牽動川習會時程

2019-10-30 23:24

首里城史上第四次燒毀 台灣文資人士指建築重建不難

2019-10-31 11:50

智利APEC取消 白宮：盼原定時間簽美中貿易協議

2019-10-31 01:52

文化象徵被火吞噬 日官房長官：政府全力投入重建首里城

2019-10-31 10:29

那霸消防局：首里城屋內確實沒有自動灑水設備

2019-10-31 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top