日本也嗨萬聖節！肌肉版「美少女戰士」同台金正恩

2019-10-31 17:00 香港01 記者謝茜嘉／報導



日本池袋舉辦大型萬聖節活動，有日本民眾cosplay肌肉版「美少女戰士」。圖取自／Twitter 分享 facebook

一年一度的萬聖節，東京民眾每年都把握機會「裝神弄鬼」搞笑過節。上周六（26日）cosplayers在池袋舉辦大型萬聖節活動，各路cosplayers花盡心思突圍，不少人更以經典動漫角色及名人為藍本，混入個人幽默創作各款爆笑造型，肌肉版「美少女戰士」、日系阿拉丁更成為全場焦點，連北韓領導人金正恩亦「大駕光臨」，網友紛紛大讚氣氛好好，看到造型「實在忍不住笑了」、「很期待下年還有什麼造型」。

東京池袋的萬聖節cosplay活動於上周六舉行，不少參加者裝扮成各種動漫角色及其他知名人物。有網友發現部分參加者的造型相當「吸睛」，例如肌肉版「美少女戰士」、日式糯米團，甚至連北韓領導人金正恩亦同場較量。

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日本網友爆笑「地味萬聖節」造型

除池袋的萬聖節活動，日本人近年熱捧「地味萬聖節」（即扮演日常生活常見的人及事物），他們都在網上分享自己的「地味」（意指樸素簡單）造型，包括電影中經常出場的打劫金庫賊人配角、沒課金而零裝備的槍擊遊戲角色、鼻毛極長的大叔…等，甚至有人把電腦讀取圖片或資訊時出現的轉圈Logo、Twitter播放影片的按鈕貼在身上，非常爆笑。

應景萬聖節活動，民眾cosplay「美少女戰士」的月光仙子（左）及「我家有個魚乾妹」的土間埋（右）。圖取自／Twitter 分享 facebook

說到日本近期最熱門的萬聖節cosplay造型，就是一名男生把電腦讀取數據時的轉圈Logo貼在身上，有網友笑稱看到照片還以為自己的電話網絡收訊不好。圖取自／Twitter 分享 facebook

有民眾cosplay北韓領導人金正恩（左），以及競選海報中的侯選人（右）。圖取自／Twitter 分享 facebook

「地味萬聖節」也引發話題，有民眾裝扮鼻毛極長、中間又禿頭的大叔（左），以及玩遊戲沒課金且零裝備的槍擊遊戲角色（右）。圖取自／Twitter 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》