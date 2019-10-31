日本也嗨萬聖節！肌肉版「美少女戰士」同台金正恩
2019-10-31 17:00香港01 記者謝茜嘉／報導
一年一度的萬聖節，東京民眾每年都把握機會「裝神弄鬼」搞笑過節。上周六（26日）cosplayers在池袋舉辦大型萬聖節活動，各路cosplayers花盡心思突圍，不少人更以經典動漫角色及名人為藍本，混入個人幽默創作各款爆笑造型，肌肉版「美少女戰士」、日系阿拉丁更成為全場焦點，連北韓領導人金正恩亦「大駕光臨」，網友紛紛大讚氣氛好好，看到造型「實在忍不住笑了」、「很期待下年還有什麼造型」。
東京池袋的萬聖節cosplay活動於上周六舉行，不少參加者裝扮成各種動漫角色及其他知名人物。有網友發現部分參加者的造型相當「吸睛」，例如肌肉版「美少女戰士」、日式糯米團，甚至連北韓領導人金正恩亦同場較量。
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日本網友爆笑「地味萬聖節」造型
除池袋的萬聖節活動，日本人近年熱捧「地味萬聖節」（即扮演日常生活常見的人及事物），他們都在網上分享自己的「地味」（意指樸素簡單）造型，包括電影中經常出場的打劫金庫賊人配角、沒課金而零裝備的槍擊遊戲角色、鼻毛極長的大叔…等，甚至有人把電腦讀取圖片或資訊時出現的轉圈Logo、Twitter播放影片的按鈕貼在身上，非常爆笑。
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文章授權轉載自《香港01》
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