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海平面上升 3億人家園恐不保

2019-10-31 16:27台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

隨著海平面上升，數億人在未來30年有失去家園的風險。（photo by Flic...
隨著海平面上升，數億人在未來30年有失去家園的風險。（photo by Flickr）
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海平面上升，本世紀將有3億人失去家園？研究指出，隨著海平面上升，全球數億人在未來30年面臨失去家園的風險。到2100年，2億人口的居住地將永久低於漲潮線。海平面上升導致全球氣溫升高，改變了農民可種植的農作物種類，數百萬人將面臨糧食和飲用水短缺、健康危機及全球經濟中斷的窘況。

沿岸洪災恐致遷徙

根據《CNN》報導，這項發現於28日在《自然通訊》期刊上發表，沿海地區遭受洪水威脅的人數，幾乎是以前認為的3倍，預計在21世紀，全球海平面將上升0.6～2.1公尺，甚至可能更高。當今3億人口的居住地到2050年將低於每年沿海洪水的平均高度，意味著至少每年得面臨1次嚴重的洪災。

如果沒有足夠的海岸防災系統，許多沿海城市將整個被摧毀。有70%的人面臨每年或永久性洪水的危機，分佈中國，孟加拉印度，越南，印尼，泰國，菲律賓和日本。中國地勢低窪的大城市尤其脆弱，如上海、天津和香港；其他面臨風險的亞洲城市包括越南首都河內，孟加拉首都達卡和印度東部城市加爾各答。

不僅是亞洲，包括巴西和英國在內的其他19個國家也可能永久低於漲潮線。即使在美國，本世紀的海平面上升也可能導致大規模移民，在全國範圍內重新分配人口密度，並對內陸地區造成巨大壓力。

到2100年，2億人口的居住地將永久低於漲潮線。（photo by Wikipedia）

亞洲洪災高危險區

根據《衛報》報導，該研究的主要作者，氣候中心高級科學家斯科特·庫爾普表示：「氣候變化將重塑城市、經濟、海岸線和全球區域潛力。」到2050年，面臨每年洪災危險的人數在孟加拉將增加8倍多，在印度增加7倍，在泰國增加12倍，在中國則增加3倍。

印尼政府已經感受到了這一威脅，最近宣布了將首都從雅加達遷出的計劃，該市正處在逐漸沉陷的危機，並且越來越容易遭受洪水的襲擊。最新數據顯示，印尼有2,300萬人處於洪災風險中，而此前的估計數字是500萬人。

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