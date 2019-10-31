海平面上升 3億人家園恐不保

2019-10-31 16:27 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



隨著海平面上升，數億人在未來30年有失去家園的風險。（photo by Flickr） 分享 facebook 海平面上升，本世紀將有3億人失去家園？研究指出，隨著海平面上升，全球數億人在未來30年面臨失去家園的風險。到2100年，2億人口的居住地將永久低於漲潮線。海平面上升導致全球氣溫升高，改變了農民可種植的農作物種類，數百萬人將面臨糧食和飲用水短缺、健康危機及全球經濟中斷的窘況。

沿岸洪災恐致遷徙

根據《CNN》報導，這項發現於28日在《自然通訊》期刊上發表，沿海地區遭受洪水威脅的人數，幾乎是以前認為的3倍，預計在21世紀，全球海平面將上升0.6～2.1公尺，甚至可能更高。當今3億人口的居住地到2050年將低於每年沿海洪水的平均高度，意味著至少每年得面臨1次嚴重的洪災。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

如果沒有足夠的海岸防災系統，許多沿海城市將整個被摧毀。有70%的人面臨每年或永久性洪水的危機，分佈中國，孟加拉，印度，越南，印尼，泰國，菲律賓和日本。中國地勢低窪的大城市尤其脆弱，如上海、天津和香港；其他面臨風險的亞洲城市包括越南首都河內，孟加拉首都達卡和印度東部城市加爾各答。

不僅是亞洲，包括巴西和英國在內的其他19個國家也可能永久低於漲潮線。即使在美國，本世紀的海平面上升也可能導致大規模移民，在全國範圍內重新分配人口密度，並對內陸地區造成巨大壓力。

到2100年，2億人口的居住地將永久低於漲潮線。（photo by Wikipedia）

亞洲洪災高危險區

根據《衛報》報導，該研究的主要作者，氣候中心高級科學家斯科特·庫爾普表示：「氣候變化將重塑城市、經濟、海岸線和全球區域潛力。」到2050年，面臨每年洪災危險的人數在孟加拉將增加8倍多，在印度增加7倍，在泰國增加12倍，在中國則增加3倍。

印尼政府已經感受到了這一威脅，最近宣布了將首都從雅加達遷出的計劃，該市正處在逐漸沉陷的危機，並且越來越容易遭受洪水的襲擊。最新數據顯示，印尼有2,300萬人處於洪災風險中，而此前的估計數字是500萬人。

【更多精采內容，詳見 】