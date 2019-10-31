NASA捕捉到萬聖節太空鬼臉 星系碰撞創出發光「銀河食屍鬼」

2019-10-31 10:57 聯合新聞網 綜合報導



NASA在萬聖節前公佈了一張太空鬼臉，並幽默地說這是一個「銀河食屍鬼」。圖擷自 Twitter 分享 facebook

美國航空暨太空總署（NASA）29日為響應萬聖節在推特上PO出一張銀河系的照片，只見照片中有一個類似人臉的輪廓，還有一雙會發光的雙眼，而此現象正是2星系正面碰撞導致的結果，發光的眼睛則是星系的明亮核心，其他的鼻子和臉則是恆星形成，NASA也在推特上寫道該現象產生的形狀簡直就是「銀河食屍鬼」，而網友也回應表示這可能就是所謂的太空外星人。

這張「鬼臉」的形成是2個星系的正面碰撞，儘管星系碰撞很常見，但大多數並非正面碰撞，一般的星系碰撞較小的星系會被較大的星系吞噬，該照片中的碰撞是因2星系比例相似且並排，才能剛好形成雙眼發光的效果，而星系激烈的碰撞後，也會使星系的氣體、塵埃和恆星盤拉出並向外伸展，形成一個環型星系，因此照片中的臉部是藍色恆星構成，而鼻子和嘴巴則是由成群的新恆星所創造，進而形成銀河食屍鬼的樣貌。

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NASA也在推特中表示「當我們在觀察宇宙時，我們不希望發現有什麼東西在盯著我們。」，而許多網友則是回應，「嘿，至少它沒有對你眨眼。」、「我們找到上帝了嗎？」、「這可能是外星太空人……」、「太空鬧鬼了。」，但其實這個鬼臉並不會永遠存在，環型星系的存在時間僅有短短約1億年，之後這些星系將在大約1至20億年內完全融入巨大星系中，也不會留下碰撞的痕跡。

事實上，這張照片是NASA在6月19日時利用哈伯太空望遠鏡拍攝的畫面，而這現象的產生距離地球7.04億光年，天文學家們執行「快照」計畫，利用哈伯太空望遠鏡執行其他任務的空檔時，來觀察許多不尋常的星系相互作用，目標是收集附近相互作用的星系可靠樣本，從而觀察星系通過銀河合併時如何隨時間增長。