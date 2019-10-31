放任暖化惡化 30年後洪水恐淹沒亞洲2.3億人

2019-10-31 00:42 聯合報 國際中心／綜合報導



最新研究顯示，越南等亞洲國家沿海城市是海平面上升導致淹水的高風險地區。圖為一名女子上月在淹水的河內街頭指揮交通。 （路透） 分享 facebook

美國研究機構「氣候中心」最新研究顯示，地球暖化造成的海平面上升問題比過去料想更嚴重，若不迅速降低溫室氣體排放，海平面可能上升零點六公尺至二點一公尺，影響全球近三億人。包括中國大陸、印度等六個亞洲國家，到二○五○年將有二點三七億人每年面臨沿海洪水威脅，影響的人數是原本預估的三倍。

這項研究刊登在最新一期「自然通訊」期刊。研究採用「氣候中心」設計的數位海平面模型，配合衛星資料和人工智慧系統預估，比過去的研究更準確。

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研究指出，如果人類不減少溫室氣體排放，卅年後，印度、中國大陸、越南、孟加拉、印尼和泰國等亞洲六國將有二點三七億住在沿海地區的人口每年至少面臨一次嚴重水患，這比使用現在海平面預估的數字多出約一點八三億人。

到二一○○年，全球約有兩億人居住的地方將低於高潮線，屆時他們現在居住的沿海地區將不宜人居。受影響的民眾大約七成在亞洲八個國家，包括中國大陸、孟加拉、印度、越南、印尼、泰國、菲律賓和日本。這些國家的沿海城市可能泡在水裡，受影響的低窪地區居民不是年年淹水就是住處被淹沒。

大陸上海、天津和香港等沿海大城遭水淹的風險最高，越南河內和胡志明市、印度孟買和加爾各答等地都很危險。在泰國，卅年後將有超過百分之十人口被海潮洪水威脅，比過去預估高出十倍，曼谷許多地方可能被淹沒。若放任暖化惡化，到二一○○年，日本和菲律賓也將面臨每年沿岸海水倒灌引發洪水，影響兩千兩百萬人。

受影響的沿海城市當然不只亞洲。美國紐奧良、埃及亞歷山卓等沿海低窪城市都將泡在水裡。伊拉克第二大城巴斯拉大部分地區卅年內可能被淹，受影響的居民很多人將被迫遷徙，成為區域動盪的危險因子。

研究報告的共同作者、「氣候中心」執行長史特勞斯說，事實上現在全球已有一點一億人居住的地方低於高潮線，仰賴海堤和其他措施防洪。可能受影響的地區應立即採取防洪行動，避免「經濟和人道災難」，更重要的是要阻止暖化問題持續惡化。