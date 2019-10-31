親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

Fed今年第3次降息1碼 但暗示接下來可能暫停降息

放任暖化惡化 30年後洪水恐淹沒亞洲2.3億人

2019-10-31 00:42聯合報 國際中心／綜合報導

最新研究顯示，越南等亞洲國家沿海城市是海平面上升導致淹水的高風險地區。圖為一名女...
最新研究顯示，越南等亞洲國家沿海城市是海平面上升導致淹水的高風險地區。圖為一名女子上月在淹水的河內街頭指揮交通。 （路透）
分享

美國研究機構「氣候中心」最新研究顯示，地球暖化造成的海平面上升問題比過去料想更嚴重，若不迅速降低溫室氣體排放，海平面可能上升零點六公尺至二點一公尺，影響全球近三億人。包括中國大陸、印度等六個亞洲國家，到二○五○年將有二點三七億人每年面臨沿海洪水威脅，影響的人數是原本預估的三倍。

這項研究刊登在最新一期「自然通訊」期刊。研究採用「氣候中心」設計的數位海平面模型，配合衛星資料和人工智慧系統預估，比過去的研究更準確。

研究指出，如果人類不減少溫室氣體排放，卅年後，印度、中國大陸、越南孟加拉印尼泰國等亞洲六國將有二點三七億住在沿海地區的人口每年至少面臨一次嚴重水患，這比使用現在海平面預估的數字多出約一點八三億人。

到二一○○年，全球約有兩億人居住的地方將低於高潮線，屆時他們現在居住的沿海地區將不宜人居。受影響的民眾大約七成在亞洲八個國家，包括中國大陸、孟加拉、印度、越南、印尼、泰國、菲律賓和日本。這些國家的沿海城市可能泡在水裡，受影響的低窪地區居民不是年年淹水就是住處被淹沒。

大陸上海、天津和香港等沿海大城遭水淹的風險最高，越南河內和胡志明市、印度孟買和加爾各答等地都很危險。在泰國，卅年後將有超過百分之十人口被海潮洪水威脅，比過去預估高出十倍，曼谷許多地方可能被淹沒。若放任暖化惡化，到二一○○年，日本和菲律賓也將面臨每年沿岸海水倒灌引發洪水，影響兩千兩百萬人。

受影響的沿海城市當然不只亞洲。美國紐奧良、埃及亞歷山卓等沿海低窪城市都將泡在水裡。伊拉克第二大城巴斯拉大部分地區卅年內可能被淹，受影響的居民很多人將被迫遷徙，成為區域動盪的危險因子。

研究報告的共同作者、「氣候中心」執行長史特勞斯說，事實上現在全球已有一點一億人居住的地方低於高潮線，仰賴海堤和其他措施防洪。可能受影響的地區應立即採取防洪行動，避免「經濟和人道災難」，更重要的是要阻止暖化問題持續惡化。

印度泰國暖化越南孟加拉印尼菲律賓埃及伊拉克上海
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

影╱非去不可的博物館餐廳！在「皇宮」喝咖啡百元平民價

2019-10-30 21:58

澳洲東部野火 數百無尾熊恐葬身火海

2019-10-30 17:48

英格蘭挑釁紐西蘭？世界盃橄欖球賽的「哈卡戰舞」爭議

2019-10-30 17:33

影／浮潛以為同伴扯腳 他見血驚覺有鯊、下秒腳被扯斷

2019-10-30 16:32

影／超寫實仿生人皮手機殼 詭異外表你敢用嗎？

2019-10-30 15:45

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:30

影／封山季闖富士山還開直播 他才說滑就摔下山失蹤

2019-10-30 12:21

醫生當市長？19世紀歐美都市治理的醫學根源

2019-10-30 11:03

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 10:36

南韓盲人柔道選手假奪金 查出20位假殘疾運動員

2019-10-30 10:31

裘莉：全球被殺害女性超過50％死於伴侶或家人手中

2019-10-30 10:19

投資人最愛的銀行卻限制員工喝水、用會議室也要付錢？

2019-10-30 09:12

藏身比利時兩卡車欲偷渡英國 20移民健康無虞

2019-10-27 09:16

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

不能說的內幕！好市多員工 教你怎麼買最划算

2019-10-30 14:40

女主播自爆「錄影都不穿內褲」 原因讓主持人吃驚

2019-10-30 21:40

和「撞臉」閨蜜開心自拍 父母看照片急報警揭身世謎

2019-10-30 12:07

日男直播攻頂富士山卻滑倒摔下山 屍體傳已尋獲

2019-10-30 16:48

美參議院通過「台北法案」 支持台灣維繫邦交

2019-10-30 09:26

抗議潮不斷局勢動盪 智利將取消主辦APEC峰會

2019-10-30 22:24

不怕殺錯巴格達迪！美軍4大黑科技背書 粉身碎骨賴不掉

2019-10-30 10:00

特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16

IS內奸提供獵殺巴格達迪線索 可獲7.6億元部分賞金

2019-10-30 08:39

貿易協議喬不攏 傳卡在川普要求北京爆買農產品

2019-10-30 15:41

父帶3歲兒割包皮驚見「整根切除」！換紗布淚訴：什麼都沒了...

2019-10-30 20:16

本田、日立傳將整併四公司 形成日本第三大汽車零件廠

2019-10-30 08:54

不滿被姊夫蹂躪！13歲少女殘殺親姐 鐵棍毆斃「剖腹取嬰」

2019-10-30 20:37

投資人最愛的銀行卻限制員工喝水、用會議室也要付錢？

2019-10-30 09:12

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 10:36

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

2019-10-30 15:45

南韓盲人柔道選手假奪金 查出20位假殘疾運動員

2019-10-30 10:31

繼廢妃後 泰王再開除兩名寢宮官員

2019-10-30 17:28

原來車庫會吃人？傻婦誤闖他家1小時 過程神展開網笑噴

2019-10-30 21:42

前男友借完錢竟「意外過世」 女子兩年後驚見他死而復生

2019-10-30 14:07

全面回收！明天無法脫歐 英國紀念幣喊卡

2019-10-30 11:25

沒看錯！美要求韓國 在美國發生緊急情況時派兵

2019-10-30 17:11

美中貿易協議不確定性拖累美股走低 市場聚焦Fed決策

2019-10-30 06:56

英國會批准12月12日舉行大選 強生為脫歐孤注一擲

2019-10-30 06:34

影／浮潛以為同伴扯腳 他見血驚覺有鯊、下秒腳被扯斷

2019-10-30 16:32

白宮：看新聞才知道智利取消APEC峰會

2019-10-30 22:57

影／封山季闖富士山還開直播 他才說滑就摔下山失蹤

2019-10-30 12:21

路透：美中局部貿易協議 有可能來不及在下月簽署

2019-10-30 07:40

泰女富商遭「水泥封屍」飄惡臭 友疑似盜領120萬消失

2019-10-30 19:46

這瓶威士忌 1小杯比保時捷還貴

2019-10-30 14:43

Fed再降息1碼

2019-10-31 02:02

影／隱瞞737 Max缺陷 波音執行長出席聽證會遭圍剿

2019-10-30 12:43

中國商務部：終止對台、美、日、韓聚氯乙烯徵反傾銷稅

2019-10-30 17:20

亞美尼亞大屠殺逾百年爭議 歷史緣由一次看

2019-10-30 22:27

睽違96年 英國迎來12月大選

2019-10-30 08:49

Fed今年第3次降息1碼 但暗示接下來可能暫停降息

2019-10-31 02:26

倫敦消防局長退休每年爽領550萬 大火死者家屬全力阻止

2019-10-30 20:03

華為去美化 擬結盟三安

2019-10-30 13:14

影╱非去不可的博物館餐廳！在「皇宮」喝咖啡百元平民價

2019-10-30 21:58

燃油效率之爭 通用豐田等車廠挺川普立場

2019-10-30 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top