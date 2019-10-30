裘莉：全球被殺害女性超過50％死於伴侶或家人手中

2019-10-30 10:19 聯合新聞網 文章提供／遠見



好萊塢巨星安潔莉娜裘莉。 路透社 分享 facebook 好萊塢巨星安潔莉娜裘莉，近日投書美國《時代雜誌（Time）》，指出現代醫療不斷進步，新的療法讓人過得更好，但她卻語出驚人地說，世界上有超過一半的女性死在親人手中。被忽視的精神壓力、性暴力與家暴才是重中之重。

近期上映的《黑魔女2》，是好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）事業上的一大勝利。同時身為女權運動倡議者的她，近期也投書，主動揭露2013年自己預防性摘除乳房至今的心得。

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擁有乳癌基因 安潔莉娜裘莉毅然動刀

繼摘除乳房後，她又在2015年切除卵巢、輸卵管。就是為了躲過「家族乳癌」的魔咒。

安潔莉娜裘莉的祖母40多歲就因乳癌過世。10年前，她的母親也在與乳癌纏鬥近10年後撒手人寰。

祖母、母親都相繼因乳癌過世。她後來進行基因篩檢，也發現自己擁有「BRCA1」基因，容易誘發癌症，分別有高達87％、50％機率將罹患乳腺癌、卵巢癌，為了能夠活久一點抱孫子，她才同意動刀預先摘除相關器官及組織。

現在，她仍必須定期服用賀爾蒙，以維持激素的平衡，也必須定期健康檢查。另外，也有人問起她身上帶著手術疤痕的感覺？安潔莉娜裘莉認為，這些疤痕代表過去自己曾克服的問題。「疤痕也是讓每個人與眾不同的一部分，這種多樣性是人類存在最美好的事物。」她樂觀地說。

從屋裡到屋外 女性心中看不見的傷痕

不過，安潔莉娜裘莉話鋒一轉，認為最難忍受的疤痕，總是看不見的。而這些傷痕在全球女性身上屢見不鮮，令人擔憂。

她指出，根據世界衛生組織（WHO）統計，女性是罹患創傷後壓力症候群（PTSD）的最大族群、罹患單相憂鬱症的比例也是男性的兩倍。此外，女人比起男人更常被焦慮、精神壓力、性暴力與家暴困擾著。

安潔莉娜裘莉並進一步表示，根據最新的統計，世界上被殺害的女性中，有超過一半是死於另一半或家人之手。

編者按

這個駭人的統計，是出自於聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）2019年的報告：2017年時有8萬7000名女性被殺，其中有58％共5萬名女性死於另一半或家人之手。

圖片提供／遠見 分享 facebook

她再次引述WHO的資料指出，歧視、貧困、社會地位低與不停歇的照顧義務，更是女性精神健康狀況不良的原因。

停止女性壓迫 讓每個人都能發揮潛力

安潔莉娜裘莉看到愈來愈多應該被阻止的行為，像「虐待婦女卻視而不見」「阻礙女孩受教育、獲得醫療保健」「強迫他們與指定的人結婚」等等。

安潔莉娜裘莉表示，歡迎所有新的醫學發現，不過，我們要醫治的人，同樣需要受到尊重以及免於受到傷害。因為只有當得到安全和照顧，每個人才能發揮自身的全部潛力。

（作者／毛凱恩 本文出自2019.10.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）