日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 10:36 香港01 記者歐敬洛／報導



男子繼續前行離開左方圍欄後發生意外，觀看直播的觀眾嚇得趕緊報警。圖擷自 niconico 分享 facebook

登上日本的富士山，在當地是很受歡迎的活動，但在秋冬下雪之際，原本適合初學者的登山路線都會變得困難。一名日本網民在網上直播登山途中，突然失足從山上滑落，令所有觀看直播的網民大驚。

事發在10月28日，一名日本男子在短片分享網站niconico直播登上富士山，在快要登頂之際，突然失足滑落山。

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從直播的影片上可見，男子所走的路旁沒有欄杆路障，因富士山已落雪進入冬期，地上滿是雪變得濕滑起來。在男子步行之際突然失足，向身旁的斜坡滑倒下去，正在直播的畫面不停旋轉，最後突然中斷。

已發現男子滑落位置 生死未卜

驚險的畫面令正在觀看直播的網民大驚報警，直播片段經網上轉貼，引來網民熱議。有網民從直播的片段，成功找出男子失足滑落山的位置。

山梨縣警方接報後已派出直升機及拯救隊搜救，並成功發現男子失足時的足跡，但暫時未發現男子去向，生死未卜。由於山上正在下雪關係，目前搜救行動被迫暫停。

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文章授權轉載自《香港01》