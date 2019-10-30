南韓盲人柔道選手假奪金 查出20位假殘疾運動員
2019-10-30 10:31聯合新聞網 綜合報導
南韓近日爆出體育界醜聞，由於曾獲亞殘運會冠軍的南韓選手李某，去年被爆出雙眼視力1.0，並進入軍中服役，造假風波才因此揭露，對此韓國警方查出除了李某外，另有20位假殘疾運動員和教練，而這些人士也移交給檢察官起訴，目前南韓相關單位正對所有聽障和視障運動員進行全面檢查。
根據南韓媒體「JTBC」報導，這位李某今年23歲，去年10月曾代表南韓參加亞殘運會，當時他被分在「視力0.02以下」的組別中，李某當時一舉拿下冠軍，之後也在國內外比賽陸陸續續獲得許多獎牌，但李某卻遭揭露在今年年初時入伍，經過媒體調查後發現，他其實已考取駕照，且在視力檢查中雙眼視力1.0，並未符合盲人視力。
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對此，南韓警方在去年的調查過程中也逮捕了20名假殘疾運動員和教練，並移交給檢察官，其中有部分成員已向檢方坦承造假，由於影響到國家隊選拔，他們被以「妨礙公務」罪名起訴，但南韓文體部和體育協會直到今年初才禁止他們參與賽事，殘奧會表示這些運動員將會被停止養老金、取消殘障福利卡，之後也無法參加比賽。
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