親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

未來事件交易所：蔡英文、韓國瑜 雙方差距$2.24

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

南韓盲人柔道選手假奪金 查出20位假殘疾運動員

2019-10-30 10:31聯合新聞網 綜合報導

李某（右）在國內外賽事獲獎無數，卻因入伍遭揭穿視力造假。圖擷自Youtube
李某（右）在國內外賽事獲獎無數，卻因入伍遭揭穿視力造假。圖擷自Youtube
分享

南韓近日爆出體育醜聞，由於曾獲亞殘運會冠軍的南韓選手李某，去年被爆出雙眼視力1.0，並進入軍中服役，造假風波才因此揭露，對此韓國警方查出除了李某外，另有20位假殘疾運動員和教練，而這些人士也移交給檢察官起訴，目前南韓相關單位正對所有聽障和視障運動員進行全面檢查。

根據南韓媒體「JTBC」報導，這位李某今年23歲，去年10月曾代表南韓參加亞殘運會，當時他被分在「視力0.02以下」的組別中，李某當時一舉拿下冠軍，之後也在國內外比賽陸陸續續獲得許多獎牌，但李某卻遭揭露在今年年初時入伍，經過媒體調查後發現，他其實已考取駕照，且在視力檢查中雙眼視力1.0，並未符合盲人視力。

對此，南韓警方在去年的調查過程中也逮捕了20名假殘疾運動員和教練，並移交給檢察官，其中有部分成員已向檢方坦承造假，由於影響到國家隊選拔，他們被以「妨礙公務」罪名起訴，但南韓文體部和體育協會直到今年初才禁止他們參與賽事，殘奧會表示這些運動員將會被停止養老金、取消殘障福利卡，之後也無法參加比賽。

南韓視力體育醜聞視障
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 10:36

裘莉：全球被殺害女性超過50％死於伴侶或家人手中

2019-10-30 10:19

醫生當市長？19世紀歐美都市治理的醫學根源

2019-10-30 11:03

投資人最愛的銀行卻限制員工喝水、用會議室也要付錢？

2019-10-30 09:12

這樣的贊助我不要？英國藝術圈兩難的「藝文漂白」

2019-10-30 08:30

18禁走光女星「開車撞牛郎男友」 網酸：拍A片賺來的錢都花掉了

2019-10-29 20:39

在惡劣環境中固氮 印加屬樹拯救雨林

2019-10-29 18:33

印尼總統獨特盤腿坐姿 一票人挑戰都失敗

2019-10-29 18:05

滯留馬尼拉機場兩周 伊朗選美皇后拒遣返「我會被殺」

2019-10-29 17:52

「多一些年輕聲音！」19歲台裔當選紐西蘭市議員 參選保證金不到4000元

2019-10-29 15:58

移民不斷湧入歐洲！你不知道的人口販運悲歌

2019-10-29 15:28

反抗滅絶！他放棄高薪金融工作 去為地球奮戰

2019-10-29 14:32

英女王找人幫她把鞋穿軟？ 王室助理出書揭露小秘密

2019-10-29 14:29

科學家指人類起源地找到了 在波札那北部

2019-10-29 14:29

法國老婦廚房「古畫」 2660萬天價拍出

2019-10-29 14:27

洛杉磯愛樂執行長伍茲無預警請辭 貝克曼將擔任臨時執行長

2019-10-29 14:04

維吾爾女音樂家「失蹤」數月 上海現身消息引人注目

2019-10-29 13:13

影／抗癌教師彌留苦撐 與初生女兒相擁3小時後離世

2019-10-29 11:56

菲律賓南部地震 規模6.7

2019-10-29 10:04

人類起源地找到了！波札那尚比西河 20萬年前豐沃湖區

2019-10-29 10:03

藏身比利時兩卡車欲偷渡英國 20移民健康無虞

2019-10-27 09:16

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

豪乳擋不住！車模扯衣險露點 網痛批：傷風敗俗

2019-10-29 22:15

巴格達迪DNA鑑定無誤 竟是因為內褲被偷去比對

2019-10-29 21:04

從賠4億美元到賺1億，馬斯克做了什麼，特斯拉3個月交出「神反轉」財報？

2019-10-29 16:27

影／恐怖情人！傳數千封簡訊要男友去死 他畢業前尋短

2019-10-29 13:11

滯留馬尼拉機場兩周 伊朗選美皇后拒遣返「我會被殺」

2019-10-29 17:52

突襲巴格達迪立大功 軍犬萌照曝光名字保密

2019-10-29 21:13

美參議院通過「台北法案」 支持台灣維繫邦交

2019-10-30 09:26

18禁走光女星「開車撞牛郎男友」 網酸：拍A片賺來的錢都花掉了

2019-10-29 20:39

庫德族滲透 IS首腦死於「無間道」

2019-10-29 23:32

影／以她為名！行動代號凱拉穆勒 紀念遭IS虐殺女志工

2019-10-29 13:16

電線短路 點燃史上最大加州野火

2019-10-29 23:23

IS內奸提供獵殺巴格達迪線索 可獲7.6億元部分賞金

2019-10-30 08:39

天外墜落物體傳巨響 婦人驚見三星「衛星」在自家後院

2019-10-29 16:51

特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16

網紅開豪華轎車的瘋狂生活 改變了汽車行銷手法

2019-10-29 14:15

移民不斷湧入歐洲！你不知道的人口販運悲歌

2019-10-29 15:28

IS新領袖卡達許 凶殘劊子手、人稱毀滅者

2019-10-29 13:46

巴格達迪遺體海葬 川普想公開獵補畫面

2019-10-29 14:16

川普宣稱 巴格達迪頭號接班人也遭美軍殲滅

2019-10-29 21:39

三原因…美元將續揚

2019-10-30 00:34

本田、日立傳將整併四公司 形成日本第三大汽車零件廠

2019-10-30 08:54

不怕殺錯巴格達迪！美軍4大黑科技背書 粉身碎骨賴不掉

2019-10-30 10:00

金融大咖示警：各國央行拚經濟 耗盡彈藥

2019-10-30 00:34

拿到巴格達迪的內褲、血液 庫德族線民突襲立大功

2019-10-29 13:44

印尼總統獨特盤腿坐姿 一票人挑戰都失敗

2019-10-29 18:05

投資人最愛的銀行卻限制員工喝水、用會議室也要付錢？

2019-10-30 09:12

美中貿易協議不確定性拖累美股走低 市場聚焦Fed決策

2019-10-30 06:56

影／加州野火沒在怕！蓋蒂博物館 重金打造成防火碉堡

2019-10-29 18:05

倫敦大樓火災調查報告 消防隊這個指令造成72死慘劇

2019-10-29 20:14

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 10:36

英國會批准12月12日舉行大選 強生為脫歐孤注一擲

2019-10-30 06:34

活靈活現描述獵殺IS首腦 川普應是聽二手轉述

2019-10-29 15:28

「我是雨男，招來三個颱風」 日本防衛大臣失言挨批

2019-10-29 21:53

科學家指人類起源地找到了 在波札那北部

2019-10-29 14:29

路透：美中局部貿易協議 有可能來不及在下月簽署

2019-10-30 07:40

川普想公開獵捕巴格達迪畫面 歐巴馬未釋出賓拉丹影像

2019-10-29 12:34

歐盟正式同意 英國脫歐期限延至明年1月底

2019-10-30 02:16

反抗滅絶！他放棄高薪金融工作 去為地球奮戰

2019-10-29 14:32

貿易戰效應 全球FDI大幅萎縮

2019-10-30 00:35

政治廣告內容不實？臉書250員工致函高層：我們反對

2019-10-29 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top