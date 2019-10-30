親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

評／媒體「國有化」 網路已非中國的自由國度？

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

投資人最愛的銀行卻限制員工喝水、用會議室也要付錢？

2019-10-30 09:12聯合新聞網 文章提供／遠見

中亞銀行（PT Bank Central Asia Tbk）位於印尼雅加達的總部...
中亞銀行（PT Bank Central Asia Tbk）位於印尼雅加達的總部。圖／取自Grand Indonesia臉書
分享
全球股價淨值比最高的銀行居然是印尼中亞銀行（PT Bank Central Asia Tbk）！奇怪的是，這家銀行投資人「人氣指數」如此高，卻限制員工每天的飲水量，就連高層上網也要限制流量，連使用會議室都要額外付費。難不成，這是它今年股價成長18.42％的祕密武器嗎？

全世界的大型上市銀行中，哪一家的股價淨值比最高？答案是印尼的中亞銀行（PT Bank Central Asia Tbk），股價在今年已上漲18.42％，目前淨值比為480％，市值也來到540億美元（約1兆6500億元）。

奇怪的是，中亞銀行為因應全球金融體系未來的可能風險，正透過限制員工的飲水量，以控制成本。

故事要從2016年6月，出身印尼首富華裔家族黃家的阿爾曼・瓦有蒂・哈塔諾（Armand Wahyudi Hartono）接任中亞銀副行長說起。

擁有美國史丹佛大學科學碩士學位的他，返回印尼接任新職後，卻發現員工下班後老是把水杯裡的半杯水倒掉。於是，他下令嚴格管控該行位於中雅加達市總部的飲用水供應量。

原因一〉嚴格控管成本，連員工喝多少水都要管

其實，這種成本控制模式，只是中亞銀設法減少開支、提升經營效率的例子之一。自2005年9月迄今，該行股價已狂漲17.99倍，且不少投資者仍對其充滿興趣。

安本標準投資管理（Aberdeen Standard Investment）印尼分公司投資總監巴拉特・喬許（Bharat Joshi）表示，中亞銀防禦風險的能力很強，特別是在動盪時局，市場仍看好其市值的表現，「人們喜歡這家銀行，最重要的是它強大的管理能力和可靠的過往成績。」

原因二〉印尼中產階級快速增加，但銀行卻不夠

此外，外資分析師表示，印尼是東南亞最大的經濟體，中產階級不斷成長，讓中亞銀即便在全球金融業不景氣時，仍不斷擴張成長，在2016年還超越新加坡星展銀行（DBS Bank of Singapore），成為東南亞最大銀行，至今成長腳步還沒停止。

而印尼央行的數據也顯示，自總統佐科威（Joki Widodo）從2017年推動公路過路費須採行電子支付後，電子貨幣流通量幾乎成長兩倍，也大力推動印尼銀行業的成長。

但這還不足以應付印尼中產階級的需求。PT Mirae資產投顧總監泰・希姆（Taye Shim）觀察，印尼人的致富速度愈來愈快，他們也變得愈來愈懂投資，但印尼銀行至今仍供不應求，顯示中亞銀仍會穩定成長。

除限制員工飲水量，中亞銀行還限制員工上網的網路流量，即便是高層也得遵守。連會議室也不是無償提供，而是要部門付費給公司，才能使用會議室。

根據彭博社（Bloomberg）統計，中亞銀的營業支出僅占營收63％，在印尼所有銀行中數據最低。但該行的營業利潤卻每年成長逾10％，並在過去十年間增長兩倍。

原因三〉債務水平健康，政策手段靈活

另外，中亞銀的債務水平也相當健康。2019年上半年，該行的不良貸款僅占總放款額1.4％，遠低於印尼所有銀行的平均值2.5％。

中亞銀行行長賈哈．瑟提亞瑪賈（Jahja Setiaatmadja）表示，預計在今年將該行放款額再提升11％，以因應市場需求。

摩根大通資產管理東南亞負責人阮寶琳（Pauline Ng）直指，「中亞銀是東南亞營運最好的民間銀行，」吸引存款、承保政策都很出色，而且因是私人經營，所以決策總是基於經濟基礎，不受政治環境干擾。

中亞銀1955年由福建出身的商人林紹良（印尼名：蘇多諾・薩利姆，Sudono Salim）創設。他在1997年以前曾蟬聯十多年的亞洲首富，也曾是世界第六富豪。

但1997年亞洲金融風暴時，在時任總統蘇哈托（Suharto）的政敵和軍方煽動下，印尼社會出現排華、仇華浪潮，大規模破壞林紹良與其他華人富豪資產。1997年，當時81歲的林紹良只好逃往新加坡，後在當地過世。

後來上台的新政府將中亞銀多數股權賣給另兩位華裔的菸草、電商大亨兄弟黃惠忠（印尼名：羅伯特・布迪・哈托諾，Robert Budi Hartono）、黃惠祥（印尼名：麥可・班邦・哈托諾，Michael Bambang Hartono）。

經黃氏兄弟接手打拚逾20年，儘管中亞已是老字號銀行，成長並未出現疲態。不過，業界人士仍擔慮，目前中美貿易戰前景不明，恐怕拖累該行前景和未來股市表現，但一切就看接手的新二代怎麼繼續把輝煌歷史延續下去。

印尼中亞銀行由福建出身的商人林紹良創立，他曾是世界第六大富豪。圖／維基百科
印尼中亞銀行由福建出身的商人林紹良創立，他曾是世界第六大富豪。圖／維基百科
分享

（作者／陳育晟 本文出自2019.10.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

印尼東南亞新加坡華裔摩根雅加達
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

裘莉：全球被殺害女性超過50％死於伴侶或家人手中

2019-10-30 10:19

這樣的贊助我不要？英國藝術圈兩難的「藝文漂白」

2019-10-30 08:30

18禁走光女星「開車撞牛郎男友」 網酸：拍A片賺來的錢都花掉了

2019-10-29 20:39

在惡劣環境中固氮 印加屬樹拯救雨林

2019-10-29 18:33

印尼總統獨特盤腿坐姿 一票人挑戰都失敗

2019-10-29 18:05

滯留馬尼拉機場兩周 伊朗選美皇后拒遣返「我會被殺」

2019-10-29 17:52

「多一些年輕聲音！」19歲台裔當選紐西蘭市議員 參選保證金不到4000元

2019-10-29 15:58

移民不斷湧入歐洲！你不知道的人口販運悲歌

2019-10-29 15:28

反抗滅絶！他放棄高薪金融工作 去為地球奮戰

2019-10-29 14:32

英女王找人幫她把鞋穿軟？ 王室助理出書揭露小秘密

2019-10-29 14:29

科學家指人類起源地找到了 在波札那北部

2019-10-29 14:29

法國老婦廚房「古畫」 2660萬天價拍出

2019-10-29 14:27

洛杉磯愛樂執行長伍茲無預警請辭 貝克曼將擔任臨時執行長

2019-10-29 14:04

維吾爾女音樂家「失蹤」數月 上海現身消息引人注目

2019-10-29 13:13

影／抗癌教師彌留苦撐 與初生女兒相擁3小時後離世

2019-10-29 11:56

菲律賓南部地震 規模6.7

2019-10-29 10:04

人類起源地找到了！波札那尚比西河 20萬年前豐沃湖區

2019-10-29 10:03

藏身比利時兩卡車欲偷渡英國 20移民健康無虞

2019-10-27 09:16

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

豪乳擋不住！車模扯衣險露點 網痛批：傷風敗俗

2019-10-29 22:15

巴格達迪DNA鑑定無誤 竟是因為內褲被偷去比對

2019-10-29 21:04

從賠4億美元到賺1億，馬斯克做了什麼，特斯拉3個月交出「神反轉」財報？

2019-10-29 16:27

影／恐怖情人！傳數千封簡訊要男友去死 他畢業前尋短

2019-10-29 13:11

滯留馬尼拉機場兩周 伊朗選美皇后拒遣返「我會被殺」

2019-10-29 17:52

突襲巴格達迪立大功 軍犬萌照曝光名字保密

2019-10-29 21:13

18禁走光女星「開車撞牛郎男友」 網酸：拍A片賺來的錢都花掉了

2019-10-29 20:39

影／以她為名！行動代號凱拉穆勒 紀念遭IS虐殺女志工

2019-10-29 13:16

電線短路 點燃史上最大加州野火

2019-10-29 23:23

庫德族滲透 IS首腦死於「無間道」

2019-10-29 23:32

天外墜落物體傳巨響 婦人驚見三星「衛星」在自家後院

2019-10-29 16:51

網紅開豪華轎車的瘋狂生活 改變了汽車行銷手法

2019-10-29 14:15

影／抗癌教師彌留苦撐 與初生女兒相擁3小時後離世

2019-10-29 11:56

「收斂同性戀性向 就升官」 警控上司歧視獲賠2000萬

2019-10-29 11:59

移民不斷湧入歐洲！你不知道的人口販運悲歌

2019-10-29 15:28

IS新領袖卡達許 凶殘劊子手、人稱毀滅者

2019-10-29 13:46

巴格達迪遺體海葬 川普想公開獵補畫面

2019-10-29 14:16

特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16

川普宣稱 巴格達迪頭號接班人也遭美軍殲滅

2019-10-29 21:39

美參議院通過「台北法案」 支持台灣維繫邦交

2019-10-30 09:26

IS內奸提供獵殺巴格達迪線索 可獲7.6億元部分賞金

2019-10-30 08:39

電話門重大進展！ 在川普電話線上收聽的白宫官員今作證

2019-10-29 11:57

三原因…美元將續揚

2019-10-30 00:34

拿到巴格達迪的內褲、血液 庫德族線民突襲立大功

2019-10-29 13:44

印尼總統獨特盤腿坐姿 一票人挑戰都失敗

2019-10-29 18:05

影／加州野火沒在怕！蓋蒂博物館 重金打造成防火碉堡

2019-10-29 18:05

金融大咖示警：各國央行拚經濟 耗盡彈藥

2019-10-30 00:34

美中貿易協議不確定性拖累美股走低 市場聚焦Fed決策

2019-10-30 06:56

倫敦大樓火災調查報告 消防隊這個指令造成72死慘劇

2019-10-29 20:14

本田、日立傳將整併四公司 形成日本第三大汽車零件廠

2019-10-30 08:54

活靈活現描述獵殺IS首腦 川普應是聽二手轉述

2019-10-29 15:28

科學家指人類起源地找到了 在波札那北部

2019-10-29 14:29

「我是雨男，招來三個颱風」 日本防衛大臣失言挨批

2019-10-29 21:53

川普想公開獵捕巴格達迪畫面 歐巴馬未釋出賓拉丹影像

2019-10-29 12:34

反抗滅絶！他放棄高薪金融工作 去為地球奮戰

2019-10-29 14:32

路透：美中局部貿易協議 有可能來不及在下月簽署

2019-10-30 07:40

英國會批准12月12日舉行大選 強生為脫歐孤注一擲

2019-10-30 06:34

歐盟正式同意 英國脫歐期限延至明年1月底

2019-10-30 02:16

政治廣告內容不實？臉書250員工致函高層：我們反對

2019-10-29 15:03

投資人最愛的銀行卻限制員工喝水、用會議室也要付錢？

2019-10-30 09:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top