投資人最愛的銀行卻限制員工喝水、用會議室也要付錢？

2019-10-30 09:12 聯合新聞網 文章提供／遠見



中亞銀行（PT Bank Central Asia Tbk）位於印尼雅加達的總部。圖／取自Grand Indonesia臉書 分享 facebook 全球股價淨值比最高的銀行居然是印尼中亞銀行（PT Bank Central Asia Tbk）！奇怪的是，這家銀行投資人「人氣指數」如此高，卻限制員工每天的飲水量，就連高層上網也要限制流量，連使用會議室都要額外付費。難不成，這是它今年股價成長18.42％的祕密武器嗎？

全世界的大型上市銀行中，哪一家的股價淨值比最高？答案是印尼的中亞銀行（PT Bank Central Asia Tbk），股價在今年已上漲18.42％，目前淨值比為480％，市值也來到540億美元（約1兆6500億元）。

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奇怪的是，中亞銀行為因應全球金融體系未來的可能風險，正透過限制員工的飲水量，以控制成本。

故事要從2016年6月，出身印尼首富華裔家族黃家的阿爾曼・瓦有蒂・哈塔諾（Armand Wahyudi Hartono）接任中亞銀副行長說起。

擁有美國史丹佛大學科學碩士學位的他，返回印尼接任新職後，卻發現員工下班後老是把水杯裡的半杯水倒掉。於是，他下令嚴格管控該行位於中雅加達市總部的飲用水供應量。

原因一〉嚴格控管成本，連員工喝多少水都要管

其實，這種成本控制模式，只是中亞銀設法減少開支、提升經營效率的例子之一。自2005年9月迄今，該行股價已狂漲17.99倍，且不少投資者仍對其充滿興趣。

安本標準投資管理（Aberdeen Standard Investment）印尼分公司投資總監巴拉特・喬許（Bharat Joshi）表示，中亞銀防禦風險的能力很強，特別是在動盪時局，市場仍看好其市值的表現，「人們喜歡這家銀行，最重要的是它強大的管理能力和可靠的過往成績。」

原因二〉印尼中產階級快速增加，但銀行卻不夠

此外，外資分析師表示，印尼是東南亞最大的經濟體，中產階級不斷成長，讓中亞銀即便在全球金融業不景氣時，仍不斷擴張成長，在2016年還超越新加坡星展銀行（DBS Bank of Singapore），成為東南亞最大銀行，至今成長腳步還沒停止。

而印尼央行的數據也顯示，自總統佐科威（Joki Widodo）從2017年推動公路過路費須採行電子支付後，電子貨幣流通量幾乎成長兩倍，也大力推動印尼銀行業的成長。

但這還不足以應付印尼中產階級的需求。PT Mirae資產投顧總監泰・希姆（Taye Shim）觀察，印尼人的致富速度愈來愈快，他們也變得愈來愈懂投資，但印尼銀行至今仍供不應求，顯示中亞銀仍會穩定成長。

除限制員工飲水量，中亞銀行還限制員工上網的網路流量，即便是高層也得遵守。連會議室也不是無償提供，而是要部門付費給公司，才能使用會議室。

根據彭博社（Bloomberg）統計，中亞銀的營業支出僅占營收63％，在印尼所有銀行中數據最低。但該行的營業利潤卻每年成長逾10％，並在過去十年間增長兩倍。

原因三〉債務水平健康，政策手段靈活

另外，中亞銀的債務水平也相當健康。2019年上半年，該行的不良貸款僅占總放款額1.4％，遠低於印尼所有銀行的平均值2.5％。

中亞銀行行長賈哈．瑟提亞瑪賈（Jahja Setiaatmadja）表示，預計在今年將該行放款額再提升11％，以因應市場需求。

摩根大通資產管理東南亞負責人阮寶琳（Pauline Ng）直指，「中亞銀是東南亞營運最好的民間銀行，」吸引存款、承保政策都很出色，而且因是私人經營，所以決策總是基於經濟基礎，不受政治環境干擾。

中亞銀1955年由福建出身的商人林紹良（印尼名：蘇多諾・薩利姆，Sudono Salim）創設。他在1997年以前曾蟬聯十多年的亞洲首富，也曾是世界第六富豪。

但1997年亞洲金融風暴時，在時任總統蘇哈托（Suharto）的政敵和軍方煽動下，印尼社會出現排華、仇華浪潮，大規模破壞林紹良與其他華人富豪資產。1997年，當時81歲的林紹良只好逃往新加坡，後在當地過世。

後來上台的新政府將中亞銀多數股權賣給另兩位華裔的菸草、電商大亨兄弟黃惠忠（印尼名：羅伯特・布迪・哈托諾，Robert Budi Hartono）、黃惠祥（印尼名：麥可・班邦・哈托諾，Michael Bambang Hartono）。

經黃氏兄弟接手打拚逾20年，儘管中亞已是老字號銀行，成長並未出現疲態。不過，業界人士仍擔慮，目前中美貿易戰前景不明，恐怕拖累該行前景和未來股市表現，但一切就看接手的新二代怎麼繼續把輝煌歷史延續下去。

印尼中亞銀行由福建出身的商人林紹良創立，他曾是世界第六大富豪。圖／維基百科 分享 facebook

（作者／陳育晟 本文出自2019.10.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）