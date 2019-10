在惡劣環境中固氮 印加屬樹拯救雨林

2019-10-29 18:33 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



儘管科學家發現印加屬的樹能使貧瘠土地恢復生機,停止雨林的濫墾濫伐仍然是第一要務。(photo by Tatters via flickr, used under CC License) 分享 facebook 科學家研究指出,印加屬的樹既能在惡劣環境中固氮生長,協助恢復地力,其果實、樹葉、枝幹又各有不同經濟用途,可望成為亞馬遜叢林的救星。只要能說服當地農夫大量種植,就有機會讓已經被濫伐的土地起死回生,擴張雨林面積。

神奇樹能救雨林

根據《英國廣播公司》報導,英國埃克塞特大學專門研究熱帶植物與生態多樣性的教授潘丁頓指出,印加屬的樹可被視為是「奇蹟樹」或是「超級樹」,因為它們能做到很多神奇的事情。印加屬的樹能夠在十分貧瘠,包含被濫墾濫伐的土地上快速生長。

VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

因為印加屬的樹隸屬於豆科植物,因此它們也有固氮的能力,能協助土地恢復地力。此外,印加屬的樹也有其經濟誘因。他們的果實可食用,且在拉丁美洲是相當普遍的食物來源,樹葉則能用於餵養家畜,枝幹更能當柴燒,對農夫來說十分划算。

停止砍伐仍是要務

儘管印加屬的樹好處多多,英國《衛報》指出,若想要重新綠化亞馬遜地區,全球也需要同時阻止雨林的濫墾濫伐。巴西國家太空研究機構的衛星資料顯示,今年的雨林大火較去年增加84%,遭破壞的雨林面積也比去年多88%。

喬治梅森大學的洛夫喬伊教授自1965年以來就在研究亞馬遜叢林,他擔憂地表示,許多初步徵兆都顯示,雨林正在面臨更嚴重的濫墾危機,而且很可能在不久的將來到達臨界點。若那一天到來,雨林很可能陷入連鎖式的消失反應,並對全球造成巨大影響。

【更多精采內容,詳見 】