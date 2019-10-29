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「多一些年輕聲音！」19歲台裔當選紐西蘭市議員 參選保證金不到4000元

2019-10-29 15:58未來城市@天下 曾彥菁

根據紐西蘭地方選舉制度，公民年滿18歲即可參選，議員參選保證金僅200元紐幣，折...
根據紐西蘭地方選舉制度，公民年滿18歲即可參選，議員參選保證金僅200元紐幣，折合不到新台幣4000元，大大降低參政門檻，也鼓勵了更多人參與公共治理。圖為王費雪，擷自臉書
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10月12日，紐西蘭每三年一度的地方選舉揭曉。本屆當選議員中，19歲的台灣移民第二代王費雪（Fisher Wang）讓人眼睛一亮——他以第七高票進入羅托魯亞湖市議會（Rotorua Lakes Council），成為當地最年輕的市議員。

王費雪向紐西蘭媒體Stuff表示，結果公布當天，他剛結束在麥當勞的打工，便接到市議會主席Geoff Williams的來電。主席的語氣平靜，他原以為將聽到壞消息，下一秒卻聽到他說：「恭喜，你選上了！」使他不可置信。

王費雪剛從高中畢業，正在過Gap Year。一直以來都對政治有興趣的他，時常關注新聞、參與模擬聯合國。

2017年，他與當時在競選的現任紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）碰面後，開啟了對參選可行性的眼界，決定正式投入選舉。本次勝選後，他也接到來自阿爾登總理的祝賀電話，「她跟我說，不必害怕站出來為自己發聲。」

競選期間，王費雪也曾因年齡與亞裔身份遭到質疑，甚至有人對他大罵：「我才不會投給***中國佬！」但這不是他第一次遭受種族歧視，過去也曾被罵：「滾回你的國家去！」

不過他，反過來運用自己的優勢，提出要讓地方市政「多一些年輕的聲音」「關注環境與生態」的永續議題，並推動羅托魯亞市的觀光發展。

以地熱與毛利文化出名的羅托魯亞市，是紐西蘭北島中部的觀光要鎮。官方統計，每年觀光客人數達342萬，為當地創造紐幣8.3億元（約新台幣166億元）收入。

最終，王費雪成功克服年紀與種族疑慮，獲得7,058票支持，在34位候選人中排名第7，成為十位市議員的其中一員。

 

截圖自Stuff

種族多元、年輕化，與性別平等的議會

今年紐西蘭的地方選舉中，有更種族多元、年輕化，與性別平等的趨勢。

在參與奧克蘭地方選舉的17名華人中，就有8人成功當選市議員和地區議員；在大城威靈頓，也有6位30歲以下的年輕面孔獲勝，打敗許多比他們年長兩倍的參選人。

18歲的Sophie Handford是本屆最年輕的當選者，過去積極投身「為氣候變遷而罷課」的她，選擇進到體制內改革。

她告訴Stuff：「如果我們想看見氣候變遷上的行動，就不能坐視不管，我們想為青年與他們的心智健康而戰。」

而首都基督城所在的坎特伯瑞區（Canterbury Region），也選出7位女性和7位男性議員，達成性別比例平衡。在南島的西岸區（West Coast Region）議會，過去7位議員全是男性，今年則多了2位女性議員，將為議會帶入不同的性別聲音。

年滿18歲即可參選與投票

根據紐西蘭的地方選舉制度，公民年滿18歲即可參選，議員參選保證金僅200元紐幣，折合不到新台幣4000元，大大降低參政門檻，也鼓勵了更多人參與公共治理。

投票人則是年滿18歲，擁有公民身份或永久居留權，並在當地居住一年以上者，即可註冊成為選民。開票前兩週會收到「投票文件」（voting pack），可在兩週期間前往投票所，使用電腦操作投票，最晚到開票當天中午前。

此舉可分散單日投票的排隊人龍，也讓民眾可以選擇自己方便的時間行使寶貴的公民權。

「全文轉載自未來城市(「多一些年輕聲音！」19歲台裔當選紐西蘭市議員 參選保證金不到4000元)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【延伸閱讀】美台裔總統參選人政見「每人月發三萬」 為什麼特斯拉老闆支持？｜「無條件基本收入」必知五件事（上）

【延伸閱讀】吳奕軍專欄｜「城市治理無能，治理不了國家」 76%鄉親反對，紐約市長閃退總統大選

王費雪
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