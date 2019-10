英女王找人幫她把鞋穿軟? 王室助理出書揭露小秘密

2019-10-29 14:29 世界日報 編譯中心╱綜合28日電



影片來源:Olympic YouTube頻道

英國女王伊莉莎白二世總是衣著高雅得體,而她衣櫥內的小秘密以及許多知名事件的幕後花絮,都在常年替她服務的助理凱利(Angela Kelly)新書中,向大眾掀開了神秘面紗。

「硬幣的另一面:女王,化妝師與衣櫥」(The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe)預計於29日發售。

「哈囉周刊」(Hello!)在新書上市之前,率先揭露精彩內容。

過去對於女王的穿衣習慣就有許多傳言,而從2002年起擔任女王助理的凱利在書中證實了其中一則傳言,就是女王確實會找專人把她的新鞋穿軟,以免磨腳,而她就是做這件事情的人。

凱利也揭露了一些知名事件的幕後花絮,像是女王在2012年倫敦奧運開幕時曾經有精彩的出場,女王思考了「大約5分鐘」就答應。

在奧運開幕影片中,女王在丹尼爾克雷格(Daniel Craig)飾演的007情報員陪同下離開白金漢宮,並攀上直升機,最後從天而降。凱利在書中表示,「她(女王)覺得這個主意很棒,馬上就答應了。我問她是否要講台詞,她毫無猶豫回答,當然,我必須講些話,畢竟他是來拯救我的。」「我問她想說『晚安,詹姆士』,還是『晚安,龐德先生』,她選擇了後者。」

另外,美國前總統歐巴馬夫婦2009年到英國進行國是訪問時,蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama)曾經因為擁抱了女王,違反不能碰觸王室成員除了手以外身體部位的禮儀而惹議。蜜雪兒歐巴馬最近在回憶錄中說,她當時不清楚有這項規定。但其實,當蜜雪兒擁抱比她嬌小很多的女王時,女王也抬手把手臂搭在了蜜雪兒的背上。

凱利表示:「這是女王面對另一名偉大女性對她的喜愛與尊敬時,自然而然的反應,沒有什麼禮儀是必須要堅持到底的。這是人性的溫暖,女王也會持續溫暖地接待來客。任何可以接近女王的人都不是威脅,絕對受到信賴。」

影片來源:CNN YouTube頻道

「哈囉週刊」還公開了書中一張女王把手插在洋裝口袋裡、站姿帥氣的照片,和一般常見的女王很不同。

網友對女王願意接受洋裝上頭縫口袋十分興奮,也對女王難得一見的風格給予正面評價,稱這是「可以走星光大道」的姿勢。