英女王找人幫她把鞋穿軟？ 王室助理出書揭露小秘密
影片來源：Olympic YouTube頻道
英國女王伊莉莎白二世總是衣著高雅得體，而她衣櫥內的小秘密以及許多知名事件的幕後花絮，都在常年替她服務的助理凱利（Angela Kelly）新書中，向大眾掀開了神秘面紗。
「硬幣的另一面：女王，化妝師與衣櫥」（The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe）預計於29日發售。
「哈囉周刊」（Hello!）在新書上市之前，率先揭露精彩內容。
過去對於女王的穿衣習慣就有許多傳言，而從2002年起擔任女王助理的凱利在書中證實了其中一則傳言，就是女王確實會找專人把她的新鞋穿軟，以免磨腳，而她就是做這件事情的人。
凱利也揭露了一些知名事件的幕後花絮，像是女王在2012年倫敦奧運開幕時曾經有精彩的出場，女王思考了「大約5分鐘」就答應。
在奧運開幕影片中，女王在丹尼爾克雷格（Daniel Craig）飾演的007情報員陪同下離開白金漢宮，並攀上直升機，最後從天而降。凱利在書中表示，「她（女王）覺得這個主意很棒，馬上就答應了。我問她是否要講台詞，她毫無猶豫回答，當然，我必須講些話，畢竟他是來拯救我的。」「我問她想說『晚安，詹姆士』，還是『晚安，龐德先生』，她選擇了後者。」
另外，美國前總統歐巴馬夫婦2009年到英國進行國是訪問時，蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）曾經因為擁抱了女王，違反不能碰觸王室成員除了手以外身體部位的禮儀而惹議。蜜雪兒歐巴馬最近在回憶錄中說，她當時不清楚有這項規定。但其實，當蜜雪兒擁抱比她嬌小很多的女王時，女王也抬手把手臂搭在了蜜雪兒的背上。
凱利表示：「這是女王面對另一名偉大女性對她的喜愛與尊敬時，自然而然的反應，沒有什麼禮儀是必須要堅持到底的。這是人性的溫暖，女王也會持續溫暖地接待來客。任何可以接近女王的人都不是威脅，絕對受到信賴。」
影片來源：CNN YouTube頻道
「哈囉週刊」還公開了書中一張女王把手插在洋裝口袋裡、站姿帥氣的照片，和一般常見的女王很不同。
網友對女王願意接受洋裝上頭縫口袋十分興奮，也對女王難得一見的風格給予正面評價，稱這是「可以走星光大道」的姿勢。
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