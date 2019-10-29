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法國老婦廚房「古畫」 2660萬天價拍出

2019-10-29 14:27世界日報 編譯中心╱綜合28日電

一名法國老婦廚房裡的裝飾品，數周前被發現是13世紀文藝復興前期義大利大師齊瑪布（Cimabue）的畫作「受嘲弄的基督」（Christ Mocked）。這幅稀世之作今天公開拍賣，以2400萬歐元（約2660萬美元）的高價售出，比拍賣前所預估的價錢多了四倍，創下中世紀畫作拍賣會成交金額的世界紀錄。

據BBC報導，Acteon拍賣行表示，得標者是法國巴黎北部尚蒂伊附近的一位匿名買家。Acteon負責人科恩特告訴美聯社，「這是一幅獨特、輝煌而具有紀念意義的畫。齊瑪布是文藝復興之父。這是齊瑪布唯一進入市場的作品，這筆交易超出了我們的所有想像。」

「受嘲弄的基督」最初的估價在400萬歐元至600萬歐元之間（440萬至660萬美元）。

這幅小型未署名畫作尺寸為26公分乘以20公分。儘管因長期懸掛在烹調加熱板上方而遭汙垢覆蓋，它被發現時的保存狀態堪稱良好。

巴黎鑑定公司圖爾昆的專家利用紅外線技術，證實這幅作品是1280年一件較大型雙聯畫的一部分。齊瑪布在雙聯畫上描繪了耶穌受難的八個場景，每個面板各呈現四個。圖爾昆表示，可能是在19世紀時，被經銷商拆開販售為求更好的售價。

「受嘲弄的基督」所有者、住在法國北部康白尼鎮的老婦在請Acteon拍賣公司鑑價時，以為這幅畫作不過是一幅古老的聖像畫。

1幅掛老奶奶廚房的「古畫」2660萬美元天價拍出。 路透社
1幅掛老奶奶廚房的「古畫」2660萬美元天價拍出。 路透社
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