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維吾爾女音樂家「失蹤」數月 上海現身消息引人注目

2019-10-29 13:13德國之聲 德國之聲中文網

根據上海音樂學院儀式音樂中心微信公眾號27日的貼文，著名維吾爾音樂家塞努拜爾．吐爾遜將於11月4日舉行的頒獎典禮上進行演出。 有「維吾爾歌後」之稱的吐爾遜將和她的團隊帶來維吾爾傳統樂器木卡姆的演出。法新社報導，一名儀式音樂中心的員工證實，吐爾遜確實將於該日進行公開演出。德國之聲試圖致電該中心去確認消息，但截至目前為止，該單位的電話無人接聽。

該微信貼文強調，吐爾遜不僅在新疆「家喻戶曉」，她也被視為國際最知名的維吾爾音樂家。貼文寫道：「這些年她活躍於國際樂壇，受邀請在土耳其、倫敦、巴黎、多倫多等城市舉辦了演唱會。 」

然而，專注於中國宗教與人權迫害的網絡媒體《寒冬》 今年二月報導，吐爾遜原訂於該月於巴黎演出，但該場表演於2018年11月突然被取消。 當時《寒冬》指出熟知詳情的消息人士表示，中國政府不僅限制吐爾遜的人身自由，她甚至已被逮捕並判刑5年。

中國政府過去兩年多來在新疆地區施行再教育營的政策，而根據學者與聯合國的統計，有超過一百萬維吾爾人與其他少數民族穆斯林被關押於再教育營中。中國政府一開始還否認再教育營的存在，但後來中國便改口稱這些再教育營是「職業培訓中心」，強調新疆穆斯林必須透過這些訓練來消除宗教極端主義與恐怖主義。

與吐爾遜熟識的倫敦大學亞非學院教授哈裡斯 (Rachel Harris) 向法新社表示，雖然這個消息可能代表吐爾遜已獲釋，但外界不該將它解讀成中國政府已大致上改善對待維吾爾人與少數民族穆斯林的作法。哈裡斯在推特上寫道：「我很高興聽到吐爾遜可能已被中國政府從再教育營釋放，但這不代表其他困於再教育營的150萬名穆斯林的情況已獲改善。 」

吐爾遜並非首位情況未卜的維吾爾藝術家。 今年二月，網絡上大量流傳維吾爾音樂家黑伊特死於新疆再教育營的消息。 然而，再土耳其政府率先出面「證實」黑伊特喪命於再教育營內後，中國國際廣播電台土耳其語網站发布一則影片，顯示黑伊特本人對著鏡頭表示自己「健康狀況良好，且從未在再教育營內遭受虐待。 」

哈裡斯告訴法新社，吐爾遜5、6年前還能自己私下在新疆南部舉辦音樂會，所以她認為，當吐爾遜能再次舉辦私人音樂會時，她才會相信新疆當地的人權狀況有逐漸好轉的趨勢。

本文章由德國之聲授權提供】

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