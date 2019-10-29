維吾爾女音樂家「失蹤」數月 上海現身消息引人注目

2019-10-29 13:13 德國之聲 德國之聲中文網



根據上海音樂學院儀式音樂中心微信公眾號27日的貼文，著名維吾爾音樂家塞努拜爾．吐爾遜將於11月4日舉行的頒獎典禮上進行演出。 有「維吾爾歌後」之稱的吐爾遜將和她的團隊帶來維吾爾傳統樂器木卡姆的演出。法新社報導，一名儀式音樂中心的員工證實，吐爾遜確實將於該日進行公開演出。德國之聲試圖致電該中心去確認消息，但截至目前為止，該單位的電話無人接聽。

該微信貼文強調，吐爾遜不僅在新疆「家喻戶曉」，她也被視為國際最知名的維吾爾音樂家。貼文寫道：「這些年她活躍於國際樂壇，受邀請在土耳其、倫敦、巴黎、多倫多等城市舉辦了演唱會。 」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

然而，專注於中國宗教與人權迫害的網絡媒體《寒冬》 今年二月報導，吐爾遜原訂於該月於巴黎演出，但該場表演於2018年11月突然被取消。 當時《寒冬》指出熟知詳情的消息人士表示，中國政府不僅限制吐爾遜的人身自由，她甚至已被逮捕並判刑5年。

中國政府過去兩年多來在新疆地區施行再教育營的政策，而根據學者與聯合國的統計，有超過一百萬維吾爾人與其他少數民族穆斯林被關押於再教育營中。中國政府一開始還否認再教育營的存在，但後來中國便改口稱這些再教育營是「職業培訓中心」，強調新疆穆斯林必須透過這些訓練來消除宗教極端主義與恐怖主義。

與吐爾遜熟識的倫敦大學亞非學院教授哈裡斯 (Rachel Harris) 向法新社表示，雖然這個消息可能代表吐爾遜已獲釋，但外界不該將它解讀成中國政府已大致上改善對待維吾爾人與少數民族穆斯林的作法。哈裡斯在推特上寫道：「我很高興聽到吐爾遜可能已被中國政府從再教育營釋放，但這不代表其他困於再教育營的150萬名穆斯林的情況已獲改善。 」

吐爾遜並非首位情況未卜的維吾爾藝術家。 今年二月，網絡上大量流傳維吾爾音樂家黑伊特死於新疆再教育營的消息。 然而，再土耳其政府率先出面「證實」黑伊特喪命於再教育營內後，中國國際廣播電台土耳其語網站发布一則影片，顯示黑伊特本人對著鏡頭表示自己「健康狀況良好，且從未在再教育營內遭受虐待。 」

哈裡斯告訴法新社，吐爾遜5、6年前還能自己私下在新疆南部舉辦音樂會，所以她認為，當吐爾遜能再次舉辦私人音樂會時，她才會相信新疆當地的人權狀況有逐漸好轉的趨勢。

【 本文章由德國之聲授權提供】