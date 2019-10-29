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影／抗癌教師彌留苦撐 與初生女兒相擁3小時後離世

2019-10-29 11:56香港01 記者方蕙珊／報導

布雷特和尼古拉同是任職教師。圖擷自YouTube
布雷特和尼古拉同是任職教師。圖擷自YouTube
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癌魔一夜間拆散美好家庭！英國一名患癌爸爸在彌留期間，為了見初生女兒一面，盡全力支撐到最後一刻，待妻子把愛女置於其懷中，才悄然離世，場面教人心酸。

不幸患癌的好爸爸名叫布雷特（Brett），遺孀尼古拉（Nicola）憶述在產房誕下第三名女兒阿里婭（Arya）的情況，「我就像在跟時間競賽」；當日尼古拉在醫院分娩，豈料布雷特在家中突然癲癇發作，須緊急送院治理，但由於病情嚴重，不久他已失去知覺，需要戴上氧氣罩協助呼吸。

突於家中癲癇發作

任職教師的布雷特和尼古拉婚後，育有兩名女兒弗雷婭（Freya）和埃拉（Ella），可惜天意弄人，布雷特4年前確診患腦癌，雖然接受手術後病情一度受控，但今年2月突於家中癲癇發作，當時在尼古拉正在醫院分娩。

布雷特入院時已失去知覺， 需要戴上氧氣罩協助呼吸。尼古拉知道丈夫的生命恐將走到盡頭，即使她剛誕下第三名女兒阿里婭，身體尚未完全恢復，仍急急跟媽媽開車前往20公里以外的醫院，親自把阿里婭帶到布雷特身邊，讓小寶寶跟爸爸道別。

布雷特與女兒相擁3個小時後就天人永隔。圖擷自YouTube
布雷特與女兒相擁3個小時後就天人永隔。圖擷自YouTube
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尼古拉到達病房後，第一時間把剛出世的小寶寶放在布雷特胸前，希望兩父女能感受到彼此，尼古拉說：「我向布雷特形容了女兒的長相，以及跟他說不要再讓自己痛苦下去」；最終，布雷特與女兒相擁了3個小時後離世。

尼古拉近日透過癌症研究所「standuptocancerUK」分享與布雷特的故事，有關短片吸引不少網民收看，很多人都深受感動，對布雷特無法親眼見證女兒日後的成長，以及未能親耳聽到阿里婭說聲「爸爸」感到惋惜。

延伸閱讀：

【父愛】患癌爸爸未能見證女兒成長　臨終前寫足19年生日卡作禮物

女子4年每天向亡父發短訊　死忌前夕獲窩心回覆　背後有洋蔥

文章授權轉載自《香港01》

癲癇癌症
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