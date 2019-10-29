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移民不斷湧入歐洲！你不知道的人口販運悲歌

2019-10-29 15:28聯合新聞網 文章提供／遠見

敘利亞3歲男童亞藍（Aylan）伏屍海灘的照片，不僅讓世人見識難民的辛酸與無助，...
敘利亞3歲男童亞藍（Aylan）伏屍海灘的照片，不僅讓世人見識難民的辛酸與無助，當時更改變了歐洲人對於難民的態度與反思。歐新社
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上週震驚國際的英國（UK）貨櫃命案，39具冰冷的屍體成了移民最難堪的悲歌，雖然目前概略能確定的是死者可能主要來自於中國（China）和越南（Vietnam），但實際的偷渡過程、路線、時間都成了待解之謎，究竟是生前活活被凍死或死後才進入貨櫃，成了當局正努力釐清的問題。

他們是自願的還是被脅迫進入貨櫃？誰是此起非法移民的主謀？他們用什麼樣的路線抵達英國艾塞克斯？究竟是人口販賣還是非法移民？由於大部分的移民都持非法假護照，真正的身分調查也成了棘手的問題。

《Guardian》報導，這樣的悲劇不是第一次發生，也絕對不會是最後一次，因為非法的人口走私和販運，已成了當今全球經濟上最無可抹滅的一部分。

根據國際移民組織（International Organization for Migration）的失蹤移民項目統計，在過去的5年中，全球每年有4000多人在移民的移動路線上死亡或失蹤，這些移民有可能是為了更理想的生活條件而偷渡、因為國家動亂而成了逃難潮的難民，但無論真正的理由為何，莫不都是為了改善家庭狀況，而踏上這險峻不已的旅程。

發生於2000年英國多佛的慘案，便是在貨車中發現58具遺體，僅有2人倖存，當時60人被關在密閉的環境中高達18小時，在室外溫度極為炙熱的狀況下，因氧氣不足而窒息死亡。

2015年，奧地利警方在公路上發現一輛閒置已久的貨車，駕駛早已不見身影，但車內滲出的血水與陣陣發出的屍臭，令警方震驚居然有超過70具難民的遺體在貨櫃內，死因可能是悶死、熱死，或活生生被餓死。

男童亞藍喚醒世人的覺醒

然而最有名的，是男童亞藍（Aylan）伏屍海灘的照片，不僅讓世人見識難民的辛酸與無助，當年更改變了歐洲人對於難民的態度與反思。

敘利亞（Syria）男童伏屍海灘的照片當時在國際上廣傳，照片由一名土耳其攝影師德米爾（Nilufer Demir）在土耳其海灘旁拍攝，畫面的震撼程度不亞於南非攝影師凱文卡特（Kevin Carter）所拍攝《飢餓的蘇丹》（The Starving of Sudan）與美聯社記者黃幼公拍攝之《潘氏金福》，迅速引起歐洲人民迴響。

這名3歲男童名叫亞藍（Aylan），附近也發現哥哥賈立普（Galip）以及母親的屍體，這艘搭載16人的船隻在土耳其前往希臘的途中翻覆，至少12人死亡。

失事的主因在於大浪翻覆、小船超載與沒有救生衣保命，罔顧性命的人蛇集團正完全不負責任的奪取難民性命，而男童所搭乘的這艘船，只是數千艘發生船難的船隻其中之一，實際死亡人數更難以估計。

2015年曾發生最嚴重的難民潮

如果你還記得，2015年時有波非常巨大的難民潮，至少30萬從中亞、非洲逃往歐洲的難民總人數，為了遠離充滿戰亂與紛爭的家鄉，前往歐洲尋求更好的庇蔭。

但他們卻被人蛇集團與人口販子肆意蹧蹋與矇蔽，難民的悲情與苦悶，正揭露許多內戰國家百姓的無奈。

百姓們會利用各種不同的非法方式過境國境，包含偷渡、載運，甚至徒步翻山越嶺，只為了尋求更好的庇護。畢竟，就算這樣是非法入境，也比他們在原本的國家生活要好的更多。

這些難民大部份來自敘利亞、伊拉克（Iraq）、阿富汗（Afghanistan）、利比亞（Libya）與阿爾及利亞（Algeria），有些會越過土耳其（Turkey），經過伊斯坦堡進入歐洲，再從希臘（Greece）、馬其頓（Macedonia）深入巴爾幹半島；也有的會直接橫越地中海從義大利（Italy）進入，不過，非法超載而導致翻船，亦或是公路載運發生意外的悲劇不斷上演。

他們的目的是英國、法國，甚至是福利更好的北歐國家。

這些難民有多苦？首先，他們沒有任何的保障，就算付了錢請人口販子幫忙輸運，也可能隨時面臨被丟包、威脅等生命財產的損失。

更多窮困的難民只能選擇攜家帶眷，以徒步的方式跨越國境。雖然辛苦，且必須餐風露宿，但優點是歐盟的國與國之間並沒有太強烈的壁壘與衛哨限制，申根區內的國家可以自由通行。

為什麼要逃離自己的國家？無非是因為武力衝突不斷、動盪不安的政治局勢、貧窮、犯罪率高漲、種族歧視與信仰不同等因素。

這種種為了生活而鋌而走險的人口販運，成了歐盟當前最必須解決的問題……

（作者／魯皓平 本文出自2019.10.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

難民移民土耳其英國偷渡希臘屍體歐盟人蛇集團
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