曼谷頻淹水 國研院防災智慧平台在泰吸睛

2019-10-28 20:01 中央社 曼谷28日專電



財團法人國家實驗研究院參加泰國安全技術展覽會，展示5D的防災智慧城市模擬平台，能用在監測地震、淹水和橋樑安全等狀況。由於曼谷常淹水，這套系統引起不少泰商的興趣。

國家實驗研究院副院長吳光鐘28日至31日率團在曼谷參加2019泰國安全技術展覽會（SecuTech Thailand2019），展覽會今年以智慧城市為主題，共有80多家廠商參展。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國研院代表團包含國研院國家地震工程研究中心與國家高速網路與計算中心，國研院參展有5大主題包含「5D智慧城市」、「智慧橋梁安全防災管理系統」、「地震預警系統」、「多維度決策輔助系統」及「智慧防汛」。

國家地震工程研究中心結構控制組研究員林沛暘說，這次國研院參展主要針對地震、排洪和橋梁安全等三大領域提供服務，以防洪為例，透過衛星影像和水位鏡拍攝到的影像，可預估淹水的時間和範圍，除了可發出預警，還能有效調度抽水機，讓資源做最有效運用。

國研院在攤位中建置5D的防災智慧城市模擬平台，展示三維地理資訊系統、建築資訊模型、衛星影像、無人飛行載具掃描資料等，可用於監測洪水、地震、橋梁、建築、水壩、交通等狀況。

國家地震工程研究中心資訊技術組研究員王仁佐舉例，系統利用大數據可預測未來淹水的時間和區域，也能在已淹水時對民眾發出警告，避開淹水區域，像曼谷容易淹水，已有不少泰國廠商到國研院的攤位詢問相關資訊。