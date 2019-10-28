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曼谷頻淹水 國研院防災智慧平台在泰吸睛

2019-10-28 20:01中央社 曼谷28日專電

財團法人國家實驗研究院參加泰國安全技術展覽會，展示5D的防災智慧城市模擬平台，能用在監測地震淹水和橋樑安全等狀況。由於曼谷常淹水，這套系統引起不少泰商的興趣。

國家實驗研究院副院長吳光鐘28日至31日率團在曼谷參加2019泰國安全技術展覽會（SecuTech Thailand2019），展覽會今年以智慧城市為主題，共有80多家廠商參展。

國研院代表團包含國研院國家地震工程研究中心與國家高速網路與計算中心，國研院參展有5大主題包含「5D智慧城市」、「智慧橋梁安全防災管理系統」、「地震預警系統」、「多維度決策輔助系統」及「智慧防汛」。

國家地震工程研究中心結構控制組研究員林沛暘說，這次國研院參展主要針對地震、排洪和橋梁安全等三大領域提供服務，以防洪為例，透過衛星影像和水位鏡拍攝到的影像，可預估淹水的時間和範圍，除了可發出預警，還能有效調度抽水機，讓資源做最有效運用。

國研院在攤位中建置5D的防災智慧城市模擬平台，展示三維地理資訊系統、建築資訊模型、衛星影像、無人飛行載具掃描資料等，可用於監測洪水、地震、橋梁、建築、水壩、交通等狀況。

國家地震工程研究中心資訊技術組研究員王仁佐舉例，系統利用大數據可預測未來淹水的時間和區域，也能在已淹水時對民眾發出警告，避開淹水區域，像曼谷容易淹水，已有不少泰國廠商到國研院的攤位詢問相關資訊。

地震淹水泰國
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