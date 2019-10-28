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一支針用50次！缺德醫垃圾桶撿針筒重複用 900童染愛滋

一支針用50次！缺德醫生垃圾桶撿針筒重用 900兒童染愛滋

2019-10-28 18:25香港01 記者盧勁揚／報導

巴基斯坦一名醫生多次重覆使用針筒，導致約900名兒童感染愛滋。 圖／ingima...
巴基斯坦一名醫生多次重覆使用針筒，導致約900名兒童感染愛滋。 圖／ingimage
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巴基斯坦一個城鎮兒科醫生，因多次重覆使用針筒，令約900名兒童感染愛滋，有病患家屬踢爆醫生從垃圾桶撿起用過的針筒，為其他兒童注射，導致HIV病毒在當地爆發。當地政府以涉嫌過失殺人、業務疏失、意外傷害拘捕涉事醫生，惟他否認所有指控。

事發於巴基斯坦中部小城那托德羅（Ratodero），兒科醫生杭格羅（Muzaffar Ghanghro）是當地收費最便宜的醫生之一。今年初當地約有900名兒童突然發高燒，經檢測後所有兒童對HIV病毒測試呈陽性反應，疲情爆發後，約1100名市民去篩檢後，同樣證實感染愛滋，當中約900人僅得12歲以下。在短時間內發現大批市民感染愛滋，當地衛生局官員認為數字恐怕比預測更多，因只有小部份人接受檢測。

經調查後，發現所有感染人士也是杭格羅醫生的病人，他其後被病患家屬踢爆從垃圾桶撿起用過的針筒，再為兒童注射，導致HIV病毒在當地爆發。其中一名父親夏班尼（Imtiaz Jalbani）的6名子女都是杭格羅的病人，當中4人感染愛滋，最年幼的兩名孩子更已離世，二人分別為14個月及3歲大。

他接受外國傳媒訪問時指控杭格羅，稱曾目擊對方從垃圾桶中找出一支舊針筒，並為其6歲兒子注射藥物，之後兒子就被確認對HIV病毒呈陽性反應。夏班尼稱當時曾向杭格羅表示不滿，不過被反駁指「你窮得買不起一支新的針筒」。另外亦有父母指出，杭格羅曾經用同一支針為50名兒童進行靜脈注射。

目前杭格羅被警方以涉嫌過失殺人、業務疏失、意外傷害拘捕，惟他否認所有控罪。當地警方及衛生部門指，杭格羅的疏忽和不慎是HIV病毒爆發的主因，但相信他並非爆發的單一原因。因為當地貧窮，不時都有醫生重覆使用針筒，在路邊開檔的牙醫可能使用未有消毒的工具，理髮師為不同客人理髮時都會使用同一剃刀等。那托德羅有約20萬居民，是巴基斯坦國內最貧窮的地區之一，文盲率亦都高。

由於當地人對於HIV病毒仍有不少誤解，例如認為可以透過接觸傳染，有受感染的學生被同學拒於千里之外，甚至不能在同一個班房內上課。他們亦有親戚擔心接觸感染病毒，因而不敢接觸或擁抱他們。

根據聯合國數字，現時巴基斯坦的HIV數字達到16萬人，是2010年的兩倍，國內亦有多達60萬個無牌醫生，其中27萬位於那托德羅所在的省份。雖然政府曾經查封無牌醫生的診所，不過當國際媒體的關注減少之後，這些診所就會重新營業。揭露當地HIV病情的醫生阿班尼（Imran Akbar Arbani）批評，除非那些庸醫、理髮師、牙醫受到管制，不然感染率只會繼續上升。

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文章授權轉載自《香港01》

愛滋
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