學者憂學術自由受壓 LSE暫緩中國課程
根據英國《金融時報》報導，倫敦政經學院原訂開設的中國課程，是由上海「成為資本」創辦人李世默出資贊助。該報導指出，李世默長期公開贊揚中國國家主席習近平，以及替中國政府在1989年天安門事件的作法平反。
當《金融時報》向倫敦政經學院詢問相關事宜時，校方透過書面回復表示十月中已暫緩了該計劃。回覆指出：「倫頓政經學院定期針對校內準備推出的新課程或合作案進行內部討論，我們希望透過這些新計劃強化本校的研究、教學與公眾參與。在與校內同仁商討後，我們決定暫緩這個中國課程。」
兩名倫頓政經學院的教授向《金融時報》表示，他們擔憂該校過度仰賴外國資助者的作法會威脅學術自由。該校2011年曾因接受與利比亞前總統卡扎菲 (Muammer Gaddafi) 相關人員的捐款，而遭到各界撻伐。該事件迫使倫頓政經學院時任校長戴維斯 (Howard Davies) 請辭。
倫敦政經學院的國際關系教授休斯 (Chris Hughes) 告訴《金融時報》，該校原本在簡介中表示李世默捐了幾百萬英鎊資助這個中國課程，但對休斯來說，他視這筆捐款為對該校學者智商的一種羞辱。
休斯為此事寫信給倫敦政經學院的管理人員，表示該課程會嚴重影響學校的價值觀。根據《金融時報》所看過的機密文件，李世默的捐款會用來資助與中國經濟、政治與社會相關的研究與課程。另外，這個課程將由一群「來自中國的優秀學者」來督導。
幾名接受《金融時報》訪問的學者表示，他們認為這個課程的督導小組將不包含反對中國政府立場或價值觀的人。休斯表示：「這個督導小組一定不會包含艾未未或黃之鋒。」
休斯在信件中抨擊校方的作法，表示該校高層在審核是否接受李世默捐款的過程中，突顯了他們缺乏保護倫敦政經學院核心價值與名聲的意識。《金融時報》取得的提案文件內容顯示，該校不能接受與中國政府關係過於緊密的人的捐款。
據悉，倫敦政經學院目前也正在考慮是否接受來自印度與以色列的慈善家的捐款。根據一份校內文件，倫敦政經學院強調該校必須建立一套新的做法來推廣由慈善捐款所資助的研究機會、獎學金與創業基金。
英國並非首個仔細檢視中國政府在其大學校園透過研究計劃來拓展影響力的國家。此前，澳洲媒體也曾報導中國政府疑似透過在昆士蘭大學的孔子學院來推廣北京在新疆推展的「再教育營」政策。
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