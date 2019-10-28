越南貧困省偷渡多 扭轉命運要冒險

2019-10-28 16:44 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



越南人遠渡重洋辛酸多，國內的勞動力過剩與貧富差距大，使得他們願意鋌而走險偷渡。(Photo by flickr) 分享 facebook

英國冷凍貨櫃命案意外揭露出越南人遠渡重洋的辛酸，國內的勞動力過剩與貧富差距大，且越南人相信在海外打拚可以扭轉家庭命運，使得他們願意離鄉背井鋌而走險。人口販子提供不同價位的偷渡規劃，然而橫渡英吉利海峽的唯一途徑，只有躲入貨櫃車。

貧困省偷渡多

《英國廣播公司》指出，儘管越南經濟成長快速，貧困人口大減，貧富差距卻仍存在於不同區域，近年來移民的風氣盛行於一些貧困的省分，例如河靜、廣平、義安；此外勞動力過剩也迫使越南人到海外找尋更好的工作機會。根據估計，每年偷渡至歐洲的越南人高達18,000人，到美國的則不足1,000人。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

偷渡的費用高低視乎交通工具的優劣。根據《英國廣播公司》與《路透社》報導，比較克難的行程從7,800至11,600英鎊不等，通常是由越南進入中國，再橫跨俄羅斯至歐洲，行程當中可能要求偷渡者在夜晚徒步穿越森林；偷渡者需要支付31,000到39,000英鎊才能享受豪華行程，大多是利用假護照搭飛機。不同行程的偷渡者被警方抓到的機率也大不同，豪華行程只有1%的機率被抓。

扭轉家庭命運

然而，這些費用對越南偷渡客來說都是天文數字，31,000英鎊差不多等於在越南鄉下工作30年的薪水總合。為了籌出這筆鉅款，許多越南家庭必須四處向親友借貸或賣地，甚至尋求地下錢莊。在越南人的文化中，家庭是生活的重中之重，許多越南人相信在海外賺錢可以扭轉家庭的命運，因此他們願意冒險偷渡。

英國可謂是越南人最想去的地方，因為英國許多行業有低廉勞動力的需求，例如越南餐廳、美甲店及非法大麻等；且英國當地已存在完整的越南社群，可以協助新來的同鄉尋找住宿與工作。

不論是何種行程，偷渡到英國的最後一關必須躲藏於貨櫃車中。24日悲劇就發生在英國的一輛貨櫃車中。

【更多精采內容，詳見 】