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越南貧困省偷渡多 扭轉命運要冒險

2019-10-28 16:44台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

越南人遠渡重洋辛酸多，國內的勞動力過剩與貧富差距大，使得他們願意鋌而走險偷渡。(...
越南人遠渡重洋辛酸多，國內的勞動力過剩與貧富差距大，使得他們願意鋌而走險偷渡。(Photo by flickr)
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英國冷凍貨櫃命案意外揭露出越南人遠渡重洋的辛酸，國內的勞動力過剩與貧富差距大，且越南人相信在海外打拚可以扭轉家庭命運，使得他們願意離鄉背井鋌而走險。人口販子提供不同價位的偷渡規劃，然而橫渡英吉利海峽的唯一途徑，只有躲入貨櫃車。

貧困省偷渡多

《英國廣播公司》指出，儘管越南經濟成長快速，貧困人口大減，貧富差距卻仍存在於不同區域，近年來移民的風氣盛行於一些貧困的省分，例如河靜、廣平、義安；此外勞動力過剩也迫使越南人到海外找尋更好的工作機會。根據估計，每年偷渡至歐洲的越南人高達18,000人，到美國的則不足1,000人。

偷渡的費用高低視乎交通工具的優劣。根據《英國廣播公司》與《路透社》報導，比較克難的行程從7,800至11,600英鎊不等，通常是由越南進入中國，再橫跨俄羅斯至歐洲，行程當中可能要求偷渡者在夜晚徒步穿越森林；偷渡者需要支付31,000到39,000英鎊才能享受豪華行程，大多是利用假護照搭飛機。不同行程的偷渡者被警方抓到的機率也大不同，豪華行程只有1%的機率被抓。

扭轉家庭命運

然而，這些費用對越南偷渡客來說都是天文數字，31,000英鎊差不多等於在越南鄉下工作30年的薪水總合。為了籌出這筆鉅款，許多越南家庭必須四處向親友借貸或賣地，甚至尋求地下錢莊。在越南人的文化中，家庭是生活的重中之重，許多越南人相信在海外賺錢可以扭轉家庭的命運，因此他們願意冒險偷渡。

英國可謂是越南人最想去的地方，因為英國許多行業有低廉勞動力的需求，例如越南餐廳、美甲店及非法大麻等；且英國當地已存在完整的越南社群，可以協助新來的同鄉尋找住宿與工作。

不論是何種行程，偷渡到英國的最後一關必須躲藏於貨櫃車中。24日悲劇就發生在英國的一輛貨櫃車中。

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