想環保就少追劇 線上看片半小時碳排1.6公斤

2019-10-28 16:06 中央社 巴黎28日綜合外電報導



以前晚上想窩在家看場票房鉅片，都得先開車到錄影帶店租回來、倒帶，才能好好欣賞。這還沒完，看完之後，還得趕緊驅車還片，相當麻煩。

隨選影音內容服務商出現後，大家只消動動手指就能點選想看的片子，追劇多了個好理由；但專家表示，串流服務帶來便利，也伴隨巨大的環境代價。

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法國智庫The Shift Project的艾佛伊-海斯（Maxime Efoui-Hess）表示，看半小時節目，會製造相當於1.6公斤的碳排。

根據Shift Projec，去年線上影音串流製造的碳排量，相當於西班牙一年的排放量，接下來6年串流影音製造的碳排量還可能增加一倍。

環保組織「綠色和平」（Greenpeace）的庫克（Gary Cook）說：「數位影音檔案非常大，隨著每一個世代影片解析度更高，檔案也會越來越大。」

庫克告訴法新社：「更多數據需要的能源也更多，系統才能隨時準備好串流影片到你的裝置。」