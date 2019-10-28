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海洋吸塵器前進河川 源頭攔截垃圾

2019-10-28 12:55世界日報 編譯中心／綜合27日電

荷蘭發明家史拉特（Boyan Slat）。 美聯社
荷蘭發明家史拉特（Boyan Slat）。 美聯社
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荷蘭發明家史拉特（Boyan Slat）擴大他打撈塑膠垃圾的範圍，要讓他設計的「海洋吸塵器」從太平洋前進河川，從源頭攔截流入海洋的垃圾。

這名25歲大學輟學生創辦海洋潔淨基金會（The Ocean Cleanup），用以開發並部署他18歲時設計的海洋垃圾捕撈系統。

史拉特今天揭曉他海洋垃圾戰役的下一步：利用他稱為「垃圾攔截機」（Interceptor）的漂浮太陽能裝置，撈起河川上的塑膠垃圾。他表示，有必要「關閉水龍頭」，也就是壓根不讓垃圾流入大海，形容河流是「讓垃圾從陸地流入海洋的動脈」。

美聯社報導，專家表示，每年約有800萬公噸的寶特瓶、塑膠袋與玩具等塑膠垃圾從海灘、河流及港灣進入汪洋大海之中。

史拉特表示，3台攔截機已部署在印尼、馬來西亞跟越南，第4台則準備挺進多明尼加共和國。

馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）州政府人員哈希姆（Izham Hashim）也出席發表會，表示自己很滿意這台機器，「服役1.5個月時間成效顯著，撈起許多塑膠瓶和垃圾」。

史拉特表示，依他之見，海洋8成垃圾來自全球1000條河川，他希望能在未來5年將這些垃圾一掃而空。他告訴台下熱情的支持者：「過程並不簡單，但想想看，若我們成功，我們真的可以讓海洋恢復乾淨面貌。」

垃圾攔截機船頭的設計會把樹幹等大型漂浮物打偏轉向，但前方開口會「吞」進塑膠垃圾，並用輸送帶把垃圾倒進機器內部的垃圾桶。

等垃圾桶裝滿垃圾之後，攔截機會發送簡訊給當地作業員，請他們來收垃圾。

這台機器目前要價70萬歐元（約77萬美元），但史拉特說，價格會隨著機器量產而下滑，並表示不清除河流垃圾產生的經濟影響，會比購買並使用這台機器還要高。

25歲史拉特（Boyan Slat）發明「海洋吸塵器」清走河川塑膠。 美聯社
25歲史拉特（Boyan Slat）發明「海洋吸塵器」清走河川塑膠。 美聯社
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25歲荷蘭人發明海洋吸塵器。 美聯社
25歲荷蘭人發明海洋吸塵器。 美聯社
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海洋垃圾塑膠袋荷蘭
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