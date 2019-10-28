WhatsApp成抗爭利器 中東各國加強控制

2019-10-28 12:49 世界日報 編譯中心／綜合27日電



通訊手機應用程式WhatsApp。 歐新社資料照 分享 facebook

無論是在巴格達和貝魯特組織大型抗議，或在敘利亞衝突中協調救援任務，WhatsApp已成為阿拉伯世界的不可或缺通訊軟體，卻也引發各國政府加緊控管。

中央社引述法新社報導，在黎巴嫩，電子通訊被高度管制，且費用高昂，因此民眾愈來愈仰賴WhatsApp的免費通話功能，導致政府17日宣布對WhatsApp通話徵稅時，民眾上街抗議，且規模史無前例。

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有黎巴嫩民眾認為，WhatsApp已成為實務上的虛擬「革命後台」，有助在人口約600萬的黎巴嫩號召數以十萬計民眾走上街頭，「我們和許多WhatsApp群組有連結。黎巴嫩是個小國，每個人都認識來自其他城市的某個人。我們的網絡跨宗教，也跨地域。」

在邊界另一頭的敘利亞，WhatsApp則足以定生死。在伊德利布省（Idlib）領導急救小組的尤尼斯說，民眾透過聊天群組向救難團隊尋求協助，「當需要我們的服務時，我們就在各群組間協調」。

由於反對勢力所控制地區的電訊基礎建設不完善，WhatsApp因此格外實用。尤尼斯說：「人們僅能透過WhatsApp或手機聯繫我們。」

在整個阿拉伯地區，數位專制統治日益擴張，一些政府還會定期封鎖WhatsApp等熱門社交媒體應用程式，尤其是其中的免費通話功能。本月稍早，當伊拉克反貪腐示威在許多城市爆發，當局就動用熟悉的手段：切斷網路服務，以期平息抗議。

要求匿名的高階安全機關人員指出：「我們視WhatsApp為此階段最危險的應用程式。」他坦承無諱：「切斷WhatsApp是為了防止這些集會發生。」