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北極融冰擴大 玻璃微珠可助降溫

2019-10-27 19:12台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

「Ice911」用數百萬個中空的玻璃微球覆蓋北極，以形成反射陽光並隔離融化冰的保...
「Ice911」用數百萬個中空的玻璃微球覆蓋北極，以形成反射陽光並隔離融化冰的保護層。（photo by Pixabay）
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北極的升溫速度是全球平均水準的2倍，今年的北極海冰體積也創下史上第2低。海冰迅速縮減改變了世界最原始的生態系統，並影響極地土著已保存數百年的傳統生活方式。但Ice911的工程師則設計出新技術，通過散射細小玻璃珠反射陽光來阻止北極冰融化。

融冰危機前所未見

根據《CNN》報導，埃絲特·霍瓦斯目前正在德國研究破冰船「RV 北極星」上穿越北極海冰，這是人類有史以來最大的一次極地探險。作為攝影師和「鑲嵌」探險隊的傳播經理，這是一項由19個國家、耗資1.53億美元的科學任務。

馬丁·哈特利描述了自2018年2月以來的氣候變遷的恐怖，格陵蘭北海岸的冰山中裂解出一大塊海冰，那是一年中海冰應該最穩定的冬天，但圖像顯示它向北漂流，露出一英里又一英里的北冰洋。他說：「這是前所未見的現象。」

美國攝影師瑪雅·克雷格正拍攝北極冰川流失的社會及地緣政治影響的紀錄片。她說：「海冰融化正影響北極圈無數社群，隨著各國爭奪對新運輸路線和資源的控制權，區域風險也升高。」聖勞倫斯島周圍的白令海每年冰凍9到10個月，而今年大幅縮短；村莊主要靠捕鯨和海象為生，他們的生計正陷入困難。

玻璃珠可救北極冰？

根據《財經內幕》報導，科學家指出，極地冰層融化會導致海平面上升，並且由於冰將陽光反射回太空，還會導致地球升溫更快。一家名為「Ice911」的非營利組織提供了解決方案：用數百萬個中空的玻璃微球覆蓋北極的關鍵區域，以形成反射陽光並隔離融化冰的保護層。創始人萊斯利·菲爾德說：「我們需要放慢氣候變化的時間，此技術使我們有時間採取行動。」

Ice911製作的小球外型看來更像沙粒，而不是珠子。它們是由二氧化矽製成的，這種材料在自然界中含量高且人畜無傷。從某種意義上講，這種物質很像雪，反射珠在接觸時會粘在冰和水上，它們的化學成分確保它們不會吸引油基污染物，使用該技術恢復冰的反射率，可使北極北部大部分地區的溫度降低攝氏1.5度。

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