氣候變遷加劇不平等 美澳拒援助

2019-10-27 19:11 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



研究顯示，氣候變遷加劇全球不平等，譬如莫三比克遭受兩個熱帶氣旋的重創，造成260萬人流離失所。(Photo by影片截圖) 分享 facebook 研究顯示，氣候變遷加劇全球貧富不平等，不論是已開發或開發中國家皆難以倖免。對此，由27國組成的綠色氣候基金25日在巴黎宣布，將挹注980億美元協助開發中國家對抗氣候變遷，美國和澳洲因拒絕援助遭到環保團體的抨擊。

全球不平等惡化

根據《德國之聲》的報導，由氣候科學家迪芬鮑和伯克所做的報告顯示，要是沒有氣候變遷，國家之間的貧富差距會更小。NGO德國觀察指出，包含東南亞等地區不僅容易受到氣候變遷的衝擊，他們也缺乏足夠資源預防與重建。譬如海平面上升迫使孟加拉居民搬遷；莫三比克在3月遭受兩個熱帶氣旋的重創，造成260萬人流離失所。

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富國也飽受氣候變遷的危害。一份2017年報告顯示，高溫使得亞利桑那等州用電量攀升，必須付出更多的能源成本，相較之下東北的州則因此減少暖氣的使用，使得這些州的GDP增加10%之多。在西班牙超過20%的人付不起暖氣或冷氣的費用。

根據另一份研究，女性比男性更容易受到氣候變遷的衝擊，特別是獨居的年長女性和單親母親的家庭，這些家庭受氣候變遷的風險高於平均的35%到120%。

美澳拒援助

《路透社》和《德國之聲》指出，由27個富裕國家組成的綠色氣候基金，預計在未來4年間協助開發中國家減碳和應付氣候變遷帶來的衝擊，其中有11國甚至雙倍加碼過去的承諾，美國和澳洲則是拒絕援助。

歐洲氣候行動網路表示，這是個好的開始，儘管仍不足以對抗氣候變遷。綠色氣候基金的執行長格萊馬雷克指出，這筆980億美元的援助好比加涓滴之水在海中，估計每年需要3兆至6兆美元，才能幫助全世界走向永續發展的道路。

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