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NASA擬2022年送機器人上月球 尋找水源蹤跡

2019-10-26 16:10中央社 華盛頓25日綜合外電報導

NASA今天表示，將在2022年把一個機器人送上月球，尋找月球表面下蘊藏水源之處，以在預計2024年再度將人類送到月球前，評估這個重要資源是否能供太空人飲用並製造火箭燃料。

路透社報導，VIPER機器人將在塵土飛揚的月球表面行駛數公里，以更靠近地探索美國國家航空暨太空總署（NASA）署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）宣傳數個月的地下地區，他說裡面蘊藏著「數百萬噸的水冰」，可協助讓月球變成前往火星的跳板。

布萊登斯坦今天在華府舉行的國際太空聯盟年會（International Astronautical Congress）上說：「VIPER將評估水冰所在地點，我們將把水冰分類、最終將著手開採。為什麼這很重要？因為水冰代表重要的東西：維持生命。」

VIPER是揮發物調查極地探測車（VolatilesInvestigating Polar Exploration Rover）的縮寫，大小類似高爾夫球車，預計將在2022年12月抵達月球南極地區，攜帶4個儀器採集月球土壤樣本，尋找氧氣與氫氣蹤跡。

氧氣與氫氣是水的基本成分，可以分開並合成轉變為燃料，以供計畫推出的商業登月設備使用。

太空人NASA南極
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