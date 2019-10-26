20年整容超過100次 日女擲3500萬日幣變真人版芭比

2019-10-26 14:40 香港01 抹茶仔



左邊為18歲田崎エリカ小姐，右邊為現在的樣子。／取自（田崎エリカのカスタム美Blog）、日本新聞節目 分享 facebook 隨著技術進步，整容手術變得五花八門，除了能令讓人變美之外，也開始挑戰人種之間的界線，使亞洲人也能擁有歐美人般深邃的五官。有日本電視台近日訪問了一位日本女士，為了追求完美臉孔，足足整了20年容，現在由亞洲人樣變歐洲人輪廓，至於美不美，真的見仁見智了。

20年整容逾百次

田崎エリカ小姐現年40歲，是位整容愛好者，同時也是整容顧問。

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她由20歲開始整容，一整就是20年，至今已整了逾百次，花費金額超過3500萬円（約980萬台幣），現在五官已變得像外國人一樣，完全看不出她是純正日本人。

近日她出席日本東京電視台節目《内村のツボる動画大賞》，表示自己十分憧憬美國影星Angelina Jolie及Paris Hilton，因此她亦慢慢整成外國人般深邃的五官。

她亦笑言自己整容次數太多，樣子經常改變，因此她會定時拍照留念，記錄自己臉孔的不同版本。節目亦利用這些照片製作影片，展示她這些年的變化。

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文章授權轉載自《香港01》