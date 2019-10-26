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保時捷飆180公里！孕婦慘遭撞死肚內胎兒無緣出生

2019-10-26 11:03聯合新聞網 綜合報導

保時捷速度極快，為了超車甚至開到對向車道與大貨車並行。圖／取自每日星報
保時捷速度極快，為了超車甚至開到對向車道與大貨車並行。圖／取自每日星報
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英國一名孕婦產檢回家的路上，不幸遭一台時速180公里的黑色保時捷撞上，她當場遭撞飛身亡，肚裡的兒子原定2周後出生，如今則天人永隔。根據行車紀錄器可看出，黑色保時捷速度極快，快到像是「黑色模糊物體」，目擊者表示，保時捷就像火箭一樣橫衝直撞。

根據《每日星報》報導，34歲的安娜（Anna Kirsopp-Lewis） 預計2周後生產，她日前產檢完畢開車回家時，行經A36公路的沃明斯特（Warminster）路段，遭一台時速180公里的黑色保時捷撞上，她被撞到噴飛車外，當場身亡，62歲的保時捷駕駛巴頓（Ian Barton）則送醫急救，5天後也因此過世。

目擊者指出，事發當時下大雨、路況很差，發現安娜出意外後便立刻下車查看並報警，警官桑普（Joseph Sample）指出，該輛保時捷失去控制，而且蛇行開車，有專家指出，該輛車時速絕對超過160公里。

目擊者克拉克（Paul Cloak）提供行車紀錄器，影片中可看出，保時捷速度極快，為了超車甚至開到對向超道，他表示，由於速度太快，當時只看到「黑色模糊物體」，保時捷就像火箭一樣橫衝直撞。

威爾特郡法醫萊德利（David Ridley）表示，當時天候不佳，巴頓卻仍超速駕駛，可見他對於其他用路人的生命與路權漠不關心，這種行為充滿攻擊性又魯莽，非常可惡。

安娜丈夫克里斯（Chris Lewis）表示，安娜生下大兒子亨利後，照顧孩子是盡心盡力，彷彿是為了孩子而生活，對於小兒子奧斯卡即將的誕生也非常興奮，他說，「與她共渡的時光總是充滿歡笑，她是一名盡責的母親、慈愛的妻子、女兒與朋友。」

保時捷孕婦
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