保時捷飆180公里！孕婦慘遭撞死肚內胎兒無緣出生

2019-10-26 11:03 聯合新聞網 綜合報導



保時捷速度極快，為了超車甚至開到對向車道與大貨車並行。圖／取自 每日星報 分享 facebook

英國一名孕婦產檢回家的路上，不幸遭一台時速180公里的黑色保時捷撞上，她當場遭撞飛身亡，肚裡的兒子原定2周後出生，如今則天人永隔。根據行車紀錄器可看出，黑色保時捷速度極快，快到像是「黑色模糊物體」，目擊者表示，保時捷就像火箭一樣橫衝直撞。

根據《每日星報》報導，34歲的安娜（Anna Kirsopp-Lewis） 預計2周後生產，她日前產檢完畢開車回家時，行經A36公路的沃明斯特（Warminster）路段，遭一台時速180公里的黑色保時捷撞上，她被撞到噴飛車外，當場身亡，62歲的保時捷駕駛巴頓（Ian Barton）則送醫急救，5天後也因此過世。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

目擊者指出，事發當時下大雨、路況很差，發現安娜出意外後便立刻下車查看並報警，警官桑普（Joseph Sample）指出，該輛保時捷失去控制，而且蛇行開車，有專家指出，該輛車時速絕對超過160公里。

目擊者克拉克（Paul Cloak）提供行車紀錄器，影片中可看出，保時捷速度極快，為了超車甚至開到對向超道，他表示，由於速度太快，當時只看到「黑色模糊物體」，保時捷就像火箭一樣橫衝直撞。

威爾特郡法醫萊德利（David Ridley）表示，當時天候不佳，巴頓卻仍超速駕駛，可見他對於其他用路人的生命與路權漠不關心，這種行為充滿攻擊性又魯莽，非常可惡。

安娜丈夫克里斯（Chris Lewis）表示，安娜生下大兒子亨利後，照顧孩子是盡心盡力，彷彿是為了孩子而生活，對於小兒子奧斯卡即將的誕生也非常興奮，他說，「與她共渡的時光總是充滿歡笑，她是一名盡責的母親、慈愛的妻子、女兒與朋友。」