聖母峰淪「世界最高垃圾場」 他們試圖讓垃圾變黃金？

2019-10-26 10:18 聯合新聞網 文章提供／遠見



聖母峰。 新華社 分享 facebook 隨著尼泊爾大量開放山岳觀光，本該是登山者聖地的聖母峰，近年來竟淪為「世界最高的垃圾場」，今年45天的淨山活動，就清出11公噸的廢棄物！不過，尼泊爾政府與企業面對大量、難處理的廢棄物，正嘗試一種新方法，讓垃圾也能變黃金？

走進位於尼泊爾加德滿都的五星級飯店，幾位觀光客正悠閒地喝著飲料，根本沒有人想得到，他們手中的綠色玻璃杯竟然是來自聖母峰的廢棄物，而且還是被登山者丟棄的瓶瓶罐罐。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據法國新聞社（AFP）的報導指出，隨著尼泊爾政府和企業尋找新方法，以解決數十年來山岳觀光所造成的環境傷害，加德滿都的店家和民眾，也漸漸開始使用各種升級再造產品（upcycled items），從鍋具到檯燈皆有，材料都是來自聖母峰的廢棄物。希望聖母峰的大量廢棄物能被循環利用。

聖母峰的垃圾量到底有多可觀？根據華盛頓郵報（The Washington Post）指出，今年4、5月時，尼泊爾政府及登山隊，竟在「短短45天的淨山」清出將近11公噸廢棄物，都是登山客遺留的氧氣瓶、塑膠瓶罐、電池等，甚至還有四具登山者遺體。本該是登山者聖地的聖母峰，慘淪為「世界最高的垃圾場」。

聖母峰有錢就可攀 登山聖地淪「世界最高垃圾場」

不少批評者認為，尼泊爾政府濫發登山證，只要花錢就能取得，才會造成環境與登山安全疑慮。因為一般人若想攀登聖母峰，無須經過任何登山技巧、體能審核，只要支付1萬1000美元（約台幣34萬元）就能取得登山證，加上設備及其他額外花費，大概要準備個4萬5000美元（約台幣139萬元）。

這對尼泊爾政府來說，是一筆可觀的歲收，所以當外界呼籲「限縮登山證」的聲音四起時，尼泊爾會陷入環境與經濟的拉鋸戰。印度陸軍軍官、也是聖母峰登山老手詹瓦（Col Ranveer Singh Jamwal）坦言：「對尼泊爾這樣相對不富有的國家來說，聖母峰登山是很大的收益，如果限縮登山證將衝擊經濟利益。」

洛杉磯時報（Los Angeles Times）也曾指出，聖母峰的山岳觀光，一年可為尼泊爾帶來近3億美元的收入（約台幣92億元），尼泊爾政府目前不打算限縮登山證發行。

誰說廢棄物一定得丟掉？垃圾也能變黃金

面對聖母峰因登山廢棄物造成的嚴重汙染，回收組織Blue Waste to Value（BW2V）執行長馬哈江（Nabin Bikash Maharjan）反倒提出新觀點：「廢棄物不見得要丟掉。」像鋁、玻璃、塑膠、鐵等廢棄物，多數都能回收。馬哈江強調：「我們應該將它們升級再造、重新賦予價值。」

所以今年所蒐集的近11公噸廢棄物，並未被送入垃圾場，而是運到加德滿都的回收中心，再由工人們分類、依種類送至不同的再造管道。如切碎的鋁罐被送往器具製造商、廢棄瓶子則被重新設計成居家用品。

其實，升級再造產品（upcycled items）是一種新觀念，與民眾熟悉的回收再造不不太一樣，旨在不降低物品原有價值的前提下，將其轉換回初始的材料、重新設計出新用途的回收再生設計，相較於 Recycle（回收），Upcycle 增添了「升級再造」的概念。例如將使用過的咖啡袋，經由設計、升級利用，變成一件件美麗的衣服。

其實，這些再造產品現已被廣泛用於首都附近的高級飯店、餐廳及民眾家中。Yak＆Yeti五星級飯店的瑪拉（Aanchal Malla）解釋，選擇這些再造產品，與飯店支持永續、環境友善的方向一致。Moware Designs公司的萊普佳（Ujen Wangmo Lepcha）則說，消費者接受度已愈來愈高。

跟隨這股環保風，近期，有一間新的廢棄物處理所「Sagarmatha Next」即將完工，是坐落於尼泊爾薩加瑪塔（Sagarmatha）海拔約3800公尺處。不僅協助處理聖母峰的垃圾，還集結藝術家、創新設計者共同將廢物製成新產品，預計打入逐漸興盛的「聖母峰再造產品市場」。

11公噸廢棄物僅是冰山一角，尚須由源頭解決

不過，有登山者警告，淨山蒐集近11公噸的廢棄物只是聖母峰垃圾的冰山一角，尤其在海拔更高、不易到達的營地中，還有不少難以清理的廢棄物。

而且廢棄物對聖母峰的生態威脅有增無減。光今年春季的登山潮，尼泊爾便史無前例核發了381張登山證，再創登山人數高峰。喜馬拉雅山的下游水源，隨著人數增加，承受更多污染。

雖然尼泊爾政府自2013年起，便推行4000美元（約台幣12萬）的「垃圾押金」制度，要求登山隊下山時，需一併攜帶8公斤以上的垃圾，否則將沒收押金，但僅約一半的登山隊會遵守規定。

近期，民間組織薩加瑪塔汙染控制委員會（Sagarmatha Pollution Control Committee）與BW2V發起一項運動，打算呼籲該地區每年約5萬名的徒步觀光客及嚮導，每人攜帶一公斤垃圾、協助將其運送至回收中心。

該委員會的成員雪巴（Ang Dorje Sherpa）呼籲，「我們必須年復一年努力，才能產生真正的影響。」但他也坦言，靠每個人的小量回收仍非解決之道，「長遠來看，需要減少源頭垃圾，並讓污染者負起清潔的責任。」

聖母峰為登山者的聖地，但因登山客眾多，反而成為世界最高的垃圾場。取自twitter 分享 facebook

（作者／王昱翔 本文出自2019.10.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）