駭客鎖定聯合國人道援助組織 誘騙員工洩露個資

2019-10-25 15:52 中央社 舊金山24日綜合外電報導



資安研究人員今天表示，駭客鎖定聯合國（UN）和人道援助組織員工，使用計謀誘騙他們洩露密碼。

資訊安全業者守望者（Lookout）公布的一份報告表示，今年年初以來，鎖定與聯合國相關救濟組織的駭客活動一直相當活躍，駭客手法是引誘員工進入假網站，可能從而竊取他們的身分驗證資訊。

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守望者主要資安工程師李查茲（Jeremy Richards）告訴法新社，遭鎖定團體包括聯合國世界糧食計劃署（World Food Program）、聯合國兒童基金會（UNICEF）和紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies）。

駭客使用所謂「網路釣魚」策略，發送詐騙電子郵件，誘騙受害者上鉤。

這些詐騙訊息乍看之下合法，但通常含有誘騙連結或檔案，能引導受害者至惡意網站。

李查茲說：「我們發現許多網路釣魚。」

「但非政府組織（NGO）遭受如此大規模的駭客攻擊並不常見。」

根據守望者報告內容，駭客寄給潛在受害者的誘餌，包括以簡訊或電子郵件發送填寫問卷邀請或線上文件入口，附上看似為合法組織「登入頁面」連結，但實際上這是駭客用來竊取受害者資訊。

駭客使用的軟體經過特別設計，即使用戶迅速刪除密碼，駭客依舊能竊取密碼欄位的所有內容，且辨識用戶何時從行動裝置進行連線。

李查茲說：「如果目標未完成登入或不小心誤植另一組密碼，這些資訊仍會送回給駭客。」

一旦駭客取得一組電子郵件密碼，就可以獲得受害者其他線上帳戶的重設密碼連結，或者透過合法郵件交流來欺騙其他連絡人。

目前仍不清楚攻擊行動的主使者或成功得手的規模。

根據李查茲的說法，對聯合國團體發動網路釣魚所使用的網站顯然來自馬來西亞一個「防彈主機服務」（bulletproof hosting service），這能讓匿名電腦服務不受調查人員或政府的追查。