30公尺高「世上最高大樹屋」 15分鐘燒毀化為灰燼

2019-10-25 12:02 香港01 向樂高



樹屋主要由伯吉斯收集回來的廢木和金屬搭建而成，截至2013年已經有97呎（29.5公尺）高。（Horace Burgess's Treehouse fb圖片） 分享 facebook

美國田納西州一座被譽為世上最高大的樹屋、高近100英尺（30.5公尺），於週二（22日）晚發生大火，樹屋付之一炬，起火原因暫時未明。樹屋花19年建造，15分鐘內被大火吞噬，幸好未有傷亡。

這座樹屋位於田納西州克羅斯維爾（Crossville），設計師為一名叫伯吉斯（Horace Burgess）的神職人員，伯吉斯表示是受神啟示興建樹屋，由1993年開始建造，樹屋內包括蜿蜒的樓梯、鐘樓、教堂以及多個房間，樹屋亦歡迎旅客入住和免費遊覽。

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樹屋主要由伯吉斯收集回來的廢木和金屬搭建而成，截至2013年已經有97呎（29.5公尺）高，被譽為「世上最高大的樹屋」，伯吉斯共花費1.4萬美元（約新台幣42萬元）建造樹屋，但樹屋沒有被正式列入金氏世界紀錄中。

不過，樹屋早在2012年被當局以違反消防條例下令關閉，至週二（22日）晚上10時左右，樹屋突然發生大火，15分鐘內已化為烏有，消防趕到現場時樹屋已被全部燒毀，幸好沒有人受傷，火災原因仍在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》